A Noelia no le baja el vestido

Noelia es atrevida y no le tema a la censura de Instagram, esto es un hecho. Pero a sus fans les encanta. La puertorriqueña sabe que sus curvas son un éxito, que sus prendas Noelicious también gustan, y que sus bailes, eróticos o no caldean la red. Así que ahora sorprende a sus fans con uno de sus vestidos más pequeños y estrechos, el cual ante el tamaño de sus curvas no tiene nada que hacer.

Antes de esta imagen la cantante intentó hacer un baile probando las luces que ahora adornan su nuevo restaurante y cabaret, sin embargo lo único que sus fans pudieron observar fue cómo su nuevo legging transparentó su pequeña y oscura tanguita.