10 lugares para visitar la Ciudad de México por primera vez

View this post on Instagram

Sabias que en la cdmx puedes encontrar 5 zonas arqueológicas y un de ellas es "Cuicuilco" considerada la zona arqueológica más antigua del valle de México y es uno de los mas grandes centros cívicos religiosos de los que se tenga memoria. 🍃😍 . . Cuicuilco fue el primer centro ceremonial del Valle de México. La palabra Cuicuilco es de origen náhuatl y significa “lugar de cantos”. Las últimas investigaciones indican que el lugar fue habitado desde el año 2 000 antes de nuestra era y su máximo apogeo fue durante el Preclásico Medio, entre los años 600 al 800 d.C. La ciudad pudo llegar a tener hasta 20,000 habitantes. Las erupciones del volcán Xitle provocaron el abandono del sitio y fueron determinantes para el posterior desarrollo de culturas como la teotihuacana. La construcción principal está dedicada al dios Huehuetéotl “Viejo Dios del Fuego” y en su interior hay dibujos de rojo cinabrio. Algunas investigaciones indican que en ese sitio se iniciaron los pasos para la elaboración del primer calendario basado en la observación de los movimientos del sol. //. Did you know that in the cdmx you can find 5 archeological zones and one of them is "Cuicuilco" considered the oldest archeological zone in the valley of Mexico and is one of the largest religious civic centers of which there is memory. 🍃😍 . . Cuicuilco was the first ceremonial center of the Valley of Mexico. The word Cuicuilco is of Nahuatl origin and means "place of songs." The latest research indicates that the place was inhabited since the year 2000 before our era and its peak was during the Middle Preclassic period, between 600 and 800 A.D. The city could have up to 20,000 inhabitants. The eruptions of the Xitle volcano caused the abandonment of the site and were decisive for the subsequent development of cultures such as Teotihuacana. 😍🇲🇽 . . Fotografia: @arturo.betancourt.photography . . #cuicuilco #zonaarqueologica #valledemexico #mexicocity #anciet #nature #mexico #visitmexico #colombia #brasil #chile