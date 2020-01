10 alimentos que puedes consumir después de su fecha de caducidad

El fechado en alimentos se refiere al periodo en que serán de calidad y no a la seguridad

Consumidores estadounidenses desperdician 422 g de alimentos por persona al día. Dentro de esta comida se incluyen los alimentos que son tirados a la basura cuando aún podrían ser consmidos.

Consumidores o minoristas que desechan alimentos sanos debido a la confusión sobre el significado de las fechas que se muestran en la etiqueta.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria señala que es importante que los consumidores comprendan que las fechas que se aplican a los alimentos se refieren a la calidad y no a la seguridad.

Alimentos que no exhiben signos de deterioro se consideran sanos y pueden ser vendidos, comprados, donados y consumidos posterior a la fecha etiquetada de “Mejor si se consume hasta el día” (“Best if Used By”).

Otras frases usadas para fechado:

Vender hasta el día (“Sell-by”) le indica a la tienda por cuánto tiempo exhibir el producto para su venta con propósitos de gestión de inventario. No es una fecha de seguridad.

Consumir hasta el día (“Use-By”) es la última fecha recomendada para consumir el producto estando en su óptima calidad. No es una fecha de seguridad, excepto cuando se usa en fórmula para infantes.

Si la fecha se cumple cuando el producto está almacenado en el hogar, este debe ser seguro y sano si se maneja adecuadamente hasta que sea evidente el deterioro temporal.

Congélese antes del día (“Freeze-By”) indica cuando un producto debe congelarse para mantener su óptima calidad. Esta no es una fecha de compra o de seguridad.

Hay 10 alimentos que la Organización de Consumidores OCU, considera seguros de consumir después de la fecha indicada, mientras aún se encuentra cerrado el empaque y no presenten signos de deterioro.

1.Yogur

2. Pan de molde

3. Patatas fritas y frutos secos

4. Bollos y galletas

5. Refrescos y alcohol

6. Pastas, arroces y legumbres

7. Mermelada y mantequilla

8. Embutidos y quesos curados

9. Sopas y salsas de sobre

10. Envases de tomate

OCU recomienda no consumir carne, pollo, pescado y queso fresco después de la fecha de caducidad, puesto que estos productos se descomponen rápidamente, incluso antes del día indicado si no se conserva a temperaturas adecuadas.

