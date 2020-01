Adriel Favela ante la visita de su mamá en ‘Mira Quién Baila All Stars’: “No me andes pidiendo perdón”

"Es que no es mi mamá, no es nada fácil tener que lidiar con situaciones con las cuales creciste conociéndolas de una manera normal"

Uno de los momentos más impactantes en la noche de este domingo en ‘Mira Quién Baila All Stars’ fue cuando le trajeron a Adriel Favela de sorpresa a su mamá y a su hermano, esa mujer que se lo entregó a los 3 años a sus padres, los abuelos del cantante y que lo volvió a buscar hace tan solo 2 años.

La intención de la señora, quien se veían guapísima como si estuviera lista para cualquier casting de novela, era lograr que su hijo le dijera “te perdono”… Y aunque Adriel aseguró que estaba muy feliz, pero se lo veía incómodo, no pudo cumplirle el sueño a su mamá y le explicó a Javier Poza, que antes debía él perdonarse a sí mismo.

Al final del show, en donde Adriel dejó a los jueces felices con su tango en la pista, hablamos con el cantante de música mexicana, y nos contó lo que significó la visita de su madre en el reality de los domingos de Univision:

“Estoy feliz, siempre que estoy con ellos me lleno de energía positiva, es muy difícil coincidir… Yo siempre le digo a mi mamá, ‘no me andes pidiendo perdón’, porque uno es el que tiene que pedir perdón, primero porque tiene que aprender a quererse antes que cualquier otra cosa… El mensaje a toda la gente es que lo más importante que tenemos son nuestros padres, ellos se van, no regresan, decirle a las personas cuánto las queremos es sumamente importante, no tenemos el tiempo comprado… Sea lo que sea hay que echarle para adelante”, nos dijo con una sonrisa en los labios.

Sin embargo, su vida no ha sido fácil en este tema y así se expresa: “Es que no es mi mamá, no es nada fácil tener que lidiar con situaciones con las cuales creciste conociéndolas de una manera normal, no es un accidente, en ese momento, siendo tan pequeño, no logras entender tu entorno, y eso es lo realmente difícil, yo estoy luchando día a día y pediéndole a Dios que me llene de buena energía, de cosas positivas”.

