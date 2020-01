Confirman más casos de nuevo coronavirus en EE. UU.

Una mujer de 60 años se infectó con el nuevo coronavirus cuando regresaba de Wuhan (epicentro del brote), a su hogar en Chicago. Esto la convierte en el segundo caso registrado en EE. UU., según informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El primero fue un hombre en el estado de Washington, de 30 años, que, al igual que la mujer, se encuentra estable pero bajo observación, principalmente para evitar que se propague el virus a otras personas.

La mujer de Chicago no tuvo ningún síntoma mientras viajaba, pero contactó a un médico tras regresar a su casa y enfermarse. Los funcionarios intentan identificar a cualquier persona con quien haya tenido contacto. Sin embargo, señalaron que el riesgo de que el virus haya alcanzado a otras personas es bajo, desde que regresó. La mujer no tomó ningún transporte público y no asistió a grandes reuniones.

Sobre este virus la doctora Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, advirtió: “Creemos que el riesgo actual para la población en general es bajo”. Y agregó: “A medida que empecemos a hacer más pruebas, y que muchos países aumenten las pruebas diagnósticas, preveo que veremos más casos”.

Hasta la fecha se reportaron casos en China (que ya registra 26 muertes), Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam. Además, Escocia, Reino Unido y Rusia vigilan casos sospechosos. En EE. UU., los CDC identificaron al menos otros 50 casos posibles distribuidos en 22 estados, todos corresponden a viajeros que regresaron de China y actualmente están bajo investigación. Además, otros 11 resultaron negativos al virus.

“Hay muchas preguntas sin respuesta sobre el nuevo virus, incluida la facilidad con la que se propaga y con qué frecuencia causa enfermedades graves”, explicó Messonnier. Las autoridades afirman que algunas personas que se han infectado pueden no tener síntomas ya que puede haber un período de incubación de 14 días.

Qué debes saber del coronavirus

Según las autoridades chinas, la causa de estos casos recientes de neumonías se debe a una nueva cepa de coronavirus de la misma familia que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). Durante un brote que inició en 2002, el SRAS mató a más de 900 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pacientes infectados con el nuevo coronavirus tienen en común los siguientes síntomas: fiebre, tos y dificultades respiratorias, con síndrome de dificultad respiratoria aguda en casos graves.

No está claro cómo se propagó entre los humanos, pero tanto la OMS como los funcionarios chinos consideran probable que el origen sea animal. Según los investigadores, la mayoría de los pacientes iniciales visitaron mercados de mariscos y animales silvestres (como aves y conejos).

Si bien el SRAS tuvo una tasa de mortalidad del 11%, el nuevo coronavirus parece menos mortal e infeccioso. Un especialistas afirmó en el medio chino Nikkei que al ser difícil controlar la propagación, quiere decir que la enfermedad grave es inusual. “Esto significaría que este virus podría representar una amenaza menor para la salud pública en comparación a otros similares”.

Sin embargo, funcionarios de los CDC señalaron que el brote es “una situación que cambia rápidamente tanto en el extranjero como en el país. Todavía estamos aprendiendo. Recordemos que este virus solo se identificó en el último mes y hay muchas cosas que aún no sabemos”.

Cómo protegerte

Pronto comenzarán las festividades del Año Nuevo chino, momento en el que llegan muchos viajeros, y hay un flujo extra de vuelos y transporte terrestre, lo que puede aumentar el riesgo de propagación.

La OMS recomienda lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con cualquier persona que tosa o estornude. Quienes desarrollan síntomas por sí mismos, incluida la dificultad para respirar, deben evitar viajar, buscar tratamiento médico y compartir el historial de viajes con sus doctores.

Los CDC están trabajando para distribuir pruebas para el virus a todos los estados para ayudar a identificar los casos con mayor rapidez. La agencia recomienda no viajar a las áreas afectadas, y que los viajeros tomen medidas de sentido común para protegerse de las infecciones y la propagación del virus, como lavarse las manos con frecuencia o utilizar máscaras.