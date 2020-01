Quién es Billie Eilish, la joven de 18 años que arrasó en los Premios Grammy 2020

A pesar de haber atravesado una fuerte depresión, la cantante está construyendo una carrera con éxito rotundo

Quizás el nombre de Billie Eilish no le suene a muchos pero eso era hasta el día de hoy, ya que la cantante de apenas 18 años se llevó cinco Grammys de los seis a los que estaba nominada en los Premios Grammy 2020. Sus galardones fueron en las categorías de Mejor Artista Nuevo, Mejor Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Pop Vocal Solista y Mejor Álbum de Pop Vocal.

La cantante estaba asombrada de tantos galardones y no paraba de agradecer a sus fans cada vez que subía al escenario a recibir el gramófono. Sin embargo, muchos no saben a ciencia cierta quién es Billie Eilish.

La cantante nació en California y a sus 14 años grabó el tema “Ocean Eyes”, el cual se convirtió en un fenómeno en las distintas plataformas cuando lo lanzó en el 2016. Pero no todo ha sido color rosa para la cantante. Billie confesó que a la edad de 16 años quiso quitarse la vida en Berlín, Alemania. La razón era una depresión crónica “Me sentía muy infeliz y sinceramente llegué a pensar que no llegaría a los 17. Vi la ventana y me puse a llorar de sólo pensar en el hecho de cómo iba a morir”. Sin embargo, fue el momento en que escribió su tema más conocido al que tituló “When we all fall asleep, where do we go?”.

Gracias a su madre, la guionista Maggi Baird, logró ir a profesionales que la ayudaron a superar esta profunda depresión. Su familia ha jugado un papel muy importante no sólo en esa dura etapa que vivió la cantante sino en su carrera profesional. Su hermano Finneas O´Connell es un excelente compositor, cantante y actor de reparto que ha escrito canciones para varios artistas incluyendo a su hermana Billie Eilish.

Pero esto no es todo, a muy temprana edad fue diagnosticada con el síndrome de Tourette, en el cual las personas tienen múltiples tics crónicos. Sin embargo, desde pequeña ha estado tratada clínicamente con esto y ha podido controlarlo.

Aún así, el talento de esta joven de 18 años ha dejado a más de uno con la boca abierta al superar en premios a artistas de la talla de Lizzo, Bon Iver y la misma Lana del Rey, quien es uno de los ídolos de la cantante.

Además, es una joven irreverente que viste ropa holgada para que no la juzguen por su aspecto sino por su talento y que ha destacado como activista para el cambio climático. En los conciertos de Billie no hay pajillas, ni botellas de plástico y le pide a sus fanáticos que se lleven sus propios termos de agua.

Definitivamente, Billie Eilish está en el mejor momento de su vida a pesar de los bajones que se le han presentado a su corta edad. Probablemente, éste sea sólo el inicio de un futuro de éxito que le sea sustentable en el tiempo en una industria tan difícil como lo es la música.