Sofía Castro bailó bien, los jueces la aplaudieron de pie, pero quedó nominada: ¿Estrategia o error?

Sofía Castro fue una de las concursantes que mejor bailó. En su segunda presentación, cuando quedó en zona de peligro, los jueces la felicitaron y la aplaudieron de pie, sin embargo, para sorpresa de todos, incluida ella, quedó nominada junto a Brea Frank y Kiara Liz, ¿por qué?

Tal como te contamos, Sofía parece ser la reina del rating de ‘Mira Quién Baila All Star’, y aunque eso sin duda puede ser motivo de felicidad, para la actriz mexicana puede convertirse en todo un desafío, una prueba de esto es que aún es poco entendible que esté nominada.

Hablamos con la actriz mexicana al final del show y esto fue lo que nos dijo sobre la sorpresiva nominación después de que Dayanara Torres, Casper Smart y Bianca Marroquín la aplaudieron de pie:

“Esta es una decisión de ellos, yo me quedo con eso, creo que no se habían parado en ningún otro baile más que en este, yo me voy a quedar con eso, que yo hice un gran trabajo… Nada más voy a invitar a toda la gente que vote por mí, que me salven para el siguiente domingo porque quiero seguir en la competencia, quiero seguir bailando”, asegura Sofía.

Sobre si se esperaba estar nominada después de sus dos bailes tan magistrales, Sofía Castro fue bien clara: “No, la verdad no, aquí siempre hay sorpresas y uno tiene que estar preparado, nunca hay que esperar nada porque todo puede pasar, yo contenta y satisfecha”.

También le preguntamos sobre si esto podría formar parte de una estrategia no solo para darle batalla a ‘La Voz USA’ de Telemundo y ponerla en un segundo baile a la hora que comienza el otro reality, sino que crear esta incertidumbre con la que parece ser la que más mide rating cada vez que aparece en pantalla, esto nos dijo:

“Es una pregunta muy difícil, no se si hay estrategia o no, yo agradezco mucho que la gente me vea así, pero la verdad creo que todos los que estamos en esta competencia damos todo para que el rating suba, a toda la gente que nos ve por favor, por favor voten por mí”, finaliza.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

