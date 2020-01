Tarjeta Roja: ¿Qué haría Kobe Bryant?

La pérdida de Kobe va mucho más allá que la de una figura del deporte

La muerte de Kobe nos tomó demasiado por sorpresa, recordaremos siempre en dónde estábamos y con quien… “¿Kobe? No puede ser, es lo más parecido a un súper héroe… ni siquiera es mortal”, pensé.

Y desde que me enteré, no he podido pensar en otra cosa.

No soy fanático de los Lakers, pero sí de la NBA, sí del nivel más competitivo que se ha practicado por alguien (en cualquier disciplina) y también soy fanático de las personas inspiradoras y que luchan por lo que quieren.

Kobe lo era.

Kobe Bryant nos demostró que con el hambre adecuada, una gran filosofía personal y un gran amor por el deporte puedes ser leyenda, no importa si tienes 18, 41 o 99 años.

Kobe es leyenda.

También nos enseñó en más de una ocasión que no importan los límites físicos, las lesiones o que el cuerpo diga ‘NO’… cuando el corazón te impulsa, hay que hacer lo que hay que hacer.

A Kobe siempre lo impulsó el corazón.

Más allá del deportista, del inexpugnable jugador que se convirtió en el mejor ‘clutch player’ que jamás hubiera visto la NBA, más allá de todos sus tiros ganadores, su ‘Mamba Mentality’ para estar siempre por encima de los demás mentalmente en la cancha, Kobe siempre profesó el amor por el jugo, la igualdad y la diversidad.

Kobe, sí eres inmortal

Personalmente, tengo una tradición, una práctica que utilizo e igual que él en los tiros definitivos, casi nunca falla: cuando las cosas se ponen difíciles en cualquier aspecto de mi vida, personal, profesional, físico o mental, cuando siento cerca la sombra de la adversidad, me pregunto: ¿Qué haría Kobe Bryant?

Por supuesto, lo seguiré haciendo. Descansa en Paz, ídolo.

