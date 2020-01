Así fue la tremenda fiesta de cumpleaños de Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil

El pequeño cumplió tres años de edad y parece que el actor -su padre- no estuvo entre los invitados

Marjorie de Sousa celebró el cumpleaños número tres de Matías. A través de Instagram compartió fotografías y vídeos de la impresionante celebración que tuvo como grandes protagonistas a Woody y Buzz Lightyear, las estrellas de Toy Story, la famosa cinta animada de Disney.

A través de Instagram Marjorie compartió los mejores momentos de la celebración, la cual se llevó a cabo, en buena parte, dentro de una carpa. Todo parece que fue diseñado al estilo de una feria y de un circo.

La actriz compartió con su público algunos vídeos y fotografías, pero además escribió el siguiente mensaje:

“Hace 3 años llegaste para cambiarlo todo!!! Me llenaste de el amor más profundo y puro que se puede sentir, me enseñas día tras día, me ayudas en cada paso que doy. Eres mi razón de vivir ❤️ te amo con todo mi ser Hijo ❤️🙏🏻 para ti siempre estaré sin excusas, por ti todo, por ver esa alegría que siempre tienes, por mantener en ti ese hermoso ser, por hacer de ti un GRAN HOMBRE. Tu y yo somos un gran equipo mi guerrero. TE AMO INFINITO MI SEÑOR SOL”.

Aquí un vídeo con fotografías de cómo estuvo decorado el lugar antes de que los pequeños invitados llegaran para la celebración.

Para la fiesta Marjorie decidió lucir un overol gris a juego con una camisa manga larga de color verde menta, restando todo el protagonismo sobre su persona, dejando que destaca en todo momento el pequeño Matías en su fiesta.

Cabe señalar que en ningún momento se ve a Julián Gil, padre del menor, entre los invitados.