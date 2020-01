Critican a Kimberly Flores por tomarse fotos en lugar de cuidar a sus hijos y así respondió ella

La esposa de Edwin Luna no se quedó callada y envió contundente respuesta a quien la criticó

Hace unos días, Kimberly Flores compartió con sus seguidores de Instagram una provocativa imagen en la que se le ve posando frente al espejo en diminuto bikini negro, y aunque parecía que los escándalos habían quedado atrás, un comentario negativo provocó que la modelo alzara su voz para defenderse nuevamente de las fuertes críticas.

La sensual fotografía provocó la amorosa reacción de Edwin Luna, pero también recibió fuertes críticas, desatacando el comentario de una usuaria que aseguró, la modelo pasa más tiempo tomándose fotos que cuidando a sus hijos y hasta la comparó con una famosa actriz colombiana:

“Esta mujer no pasa un día que no deje de hacer ejercicios cuando será el tiempo que le dedique a los niños la empleada es la que atiende la casa todo el tiempo yo admiro a Ximena Duke es madre esposa trabajadora vive mejor que esta y no presume tanto como esta mujer kim”, fue el texto enviado por la internauta.

Sin embargo, la esposa del cantante no se quedó callada y respondió contundente:

“No sabía que vivías conmigo que crees saber cómo pasó mis días jajaja, no te dejes guiar por lo único que miras, que son las redes sociales mi vida ❤️ y si te gusta más otro perfil no entiendo qué haces acá en el mío 😅 saludos”, sentenció la blogger.

Como era de esperarse, surgieron cientos de comentarios y “me gusta” con los que seguidores de Kimberly demostraron nuevamente su apoyo incondicional, tachando a la usuaria de ardida y envidiosa.