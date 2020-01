David Zepeda confiesa que el video sexual que se filtró le ayudó a tener más trabajo

View this post on Instagram

Mi bella @aracelyarambula y yo tenemos doble celebración; lunes 13 de Enero Gran estreno @ladonatlmd por @telemundo y Gira por algunas ciudades de México con la obra “Porque los hombres aman a las Cabronas” Ciudades:; lunes 27 Puebla, martes 28 Querétaro miércoles 29 San Luis Potosí Febrero; Miercoles 5 Aguascalientes, jueves 6 Guadalajara, lunes 10 Ciudad Juárez, martes 11 Chihuahua, Chih. miércoles 12 Monterrey miércoles 19 Toluca jueves 20 Pachuca, jueves 27 Tijuana, viernes 28 Mexicali sábado 29 Hermosillo !!!