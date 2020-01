“Esto no debió haber pasado”: la viuda del actor que murió en las grabaciones de “Sin Miedo A la Verdad” rompe el silencio

Exigen una investigación y que el video del accidente salga a la luz

Ha pasado más de una semana del trágico accidente en las grabaciones de la serie “Sin Miedo a la Verdad” de Televisa, que le costó la vida a los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera.

Gabriela Barajas, esposa de Jorge Navarro, contó que el consorcio mexicano no le ha dado mucha información sobre los trágicos sucesos.

“Seguro la va a haber, de eso no me preocupa. Esto tiene que ser un parteaguas para que jamás se vuelva a repetir, para que todos los que estemos en un set estemos protegidos”, expresó en una misa en honor a Jorge.

Visiblemente afectada, Barajas expresó su descontento con la empresa por la falta de seguridad en las locaciones.

“Tenía un trabajo físico bastante bueno ya que estuvo en el equipo de Six Flags de acróbatas. Hacía motociclismo. Esto no debió haber pasado si hubiera habido las medidas de seguridad en el set”.

Los actores cayeron de un puente mientras ensayaban para una escena, por lo que la viuda de Navarro quiere mirar qué pasó.

“Sí (pedí ver la escena). En algún momento nos la enseñarán”, expresó.

“No es nada fácil para la producción, para los que vivieron el suceso, se tiene que hacer una investigación, no sabemos nada”, concluyó.

Gabriela agradeció al medio artístico por su solidaridad, pero no quiso hablar con el productor Rubén Galindo, quien acudió a la misa.

“Yo me siento muy triste, es un accidente lamentable, pero no les puedo ampliar porque yo no estuve ahí. En cuanto haya información seguramente se dará a conocer. Pido paciencia”, expresó el ejecutivo.