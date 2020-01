Hallan muerta a joven desaparecida desde Halloween en Nueva Jersey; ex novio suicida confesó homicidio

Fueron casi tres meses de búsqueda frenética en Jersey y Staten Island (NYC)

Antes de suicidarse en noviembre, John Ozbilgen dejó una nota cerca de su cuerpo admitiendo que había matado a Stephanie Parze, su ex novia desaparecida desde la noche del 30 de octubre en Nueva Jersey.

Así lo informó ayer la fiscalía, horas después de que el cadáver de la niñera y maquilladora de 25 años fuese hallado luego de casi tres meses de búsqueda frenética en Nueva Jersey y Staten Island (NYC).

Ozbilgen, un corredor de bolsa de 29 años, se ahorcó en el garaje de sus padres en Freehold Township el 22 de noviembre, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil no relacionados con la desaparición de Parze.

Ambos fueron novios, publicó la joven en Facebook en agosto. Pero el 23 de septiembre ella presentó una denuncia por violencia doméstica contra Ozbilgen, quien anteriormente fue acusado por la misma causa por al menos otras dos mujeres el año pasado.

“En la nota, Ozbilgen declaró que había tenido suficiente y que no podía vivir en la cárcel”, dijo el lunes el fiscal del condado Monmouth, Christopher Gramiccioni, en una conferencia de prensa.

“Ozbilgen reconoció que se había cavado un hoyo profundo y escribió al final de su nota que (el suicidio) era su única opción. Lamentablemente, sin embargo, no había revelado en la nota dónde arrojó los restos de Stephanie“, dijo Gramiccioni.

Dos adolescentes descubrieron un cuerpo “bastante descompuesto” a las 2:46 p.m. del domingo, justo al sur de Old Mill Road, en Old Bridge. Ayer las autoridades confirmaron que era la joven desaparecida. No se ha informado la causa de la muerte.

Su padre, Ed Parze, dijo el lunes que era “un día extremadamente sombrío para nosotros”, citó New York Post.

“No hace falta decir que nuestra familia está devastada”, señaló. “Nuestros amigos, nuestra comunidad y nuestras vidas nunca serán las mismas”.

Ozbilgen era considerado una persona de interés en la desaparición de Parze, pero no fue acusado de ningún delito en ese caso.

Los detectives notaron marcas alrededor del cuello de Ozbilgen mientras investigaban la desaparición de Parze, por lo que la fiscalía trató en vano de impedir que le concedieran libertad bajo fianza.

