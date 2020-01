Madre de niño autista muerto recuperó custodia de sus hermanitos; padre policía se declaró “no culpable”

El acusado y su novia supuestamente lo dejaron morir de hipotermia, y también lo hacían pasar hambre

Justyna Zubko-Valva recuperó la custodia de dos hijos sobrevivientes, nacidos de su matrimonio con el policía NYPD Michael Valva, acusado de la muerte del tercero de ellos, Thomas (8), en medio de alegatos de torturas, hambre y exposición al frío en su hogar en Long Island.

Zubko-Valva, oficial de prisiones de Rikers Island, estaba separada del policía y había perdido la custodia de sus tres niños, a quienes no había visto en dos años, en medio del agrio divorcio.

Thomas murió de hipotermia el 17 de enero, después de ser enviado la noche anterior a un garaje inacabado “congelado” en la casa donde vivía con su padre y su novia Angela Pollina, cuando las temperaturas en el exterior cayeron a unos escalofriantes 19 grados F (-7C), dijo a los periodistas la comisionada de policía del condado Suffolk, Geraldine Hart.

En el hogar en Center Moriches vivían seis niños: tres varones de Valva (40) y tres niñas de Pollina (42). Ambos adultos fueron detenidos el viernes, una semana después de la muerte de Thomas, y acusados de asesinato en segundo grado, por presuntamente matarlo al actuar con “indiferencia depravada a la vida humana”.

“De pie junto a ellos, seguía pensando en mi bebé y en la forma en que fue maltratado”, dijo Zubko-Valva frente al Tribunal de Familia del Condado de Suffolk en Central Islip, el lunes.

“La forma en que murió, me rompe el corazón. Ruego a Dios que Tommy, su muerte no sea en vano. Los que hicieron esto, merecen justicia. Puse los resultados en manos de Dios”, añadió, citada por New York Post.

El abogado de los acusados, Matthew Tuohy, dijo que “Ambos mantienen su inocencia al 100%”.

Valva, esposado a la espalda y rodeado por cuatro oficiales de la corte, también se declaró “no culpable” a través de su abogado de seis peticiones de la corte familiar que lo acusan de abusar de sus tres hijos y las tres niñas de Pollina.

Zubko-Valva, que perdió la custodia de sus hijos en 2017, recibió el miércoles la custodia temporal de sus hijos sobrevivientes de 6 y 10 años en medio de la investigación sobre la muerte de Thomas. El juez de la Corte de Familia, Frank Tantone, extendió su custodia hasta nueva orden.

“Hay tantas personas responsables de esta tragedia”, insistió la madre la semana pasada, afirmando que “Las instituciones que se supone que protegen a los niños protegen a los abusadores”.