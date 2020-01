Por esta dieta Adamari López tiene una nueva y sexy anatomía 

La conductora de Un Nuevo Día en Telemundo explicó en qué consiste su nueva forma de alimentación y los resultados hablan por sí solos...

Adamari López es la embajadora de WW para bajar de peso. Ahora a través de una conversación que la puertorriqueña sostuvo con el chef James se sabe en qué consiste parte de su dieta. Según explicó la co presentadora de Un Nuevo Día en Telemundo, sus alimentos tienen una puntuación y al día ella solo dispone de 30 puntos para poder alimentarse, los cuales debe distribuir a lo largo del día en todas sus comidas, desde el desayuno, el almuerzo y la cena.

Según expuso el portal de People Español explicó Adamari decide cómo distribuye la puntuación en sus alimentos. Adamari expuso a través de una Facebook Live que las frutas y verduras no disponen de puntos, razón por la cual puede comerlas sin necesidad de llevar un conteo.

“No me privo de comerme cosas que me gustan y yo creo que esa es la ventaja que me da a mí el poder estar en este programa”, se sinceró. “Por ejemplo, ayer comí arroz al mediodía pero me comí media taza, lo mido, me lo sirvo y lo complemento con alguna verdura. Comí pollo ayer, hay días que como camarones, otro día hice un pescado y así voy haciendo esta dieta”, declaró Adamari según expuso dicho medio.

Adamari no sabe aún con exactitud cuántas libras ha perdido durante estas primeras semanas siguiendo este reto, pero los resultados ya son más que evidentes.

La conductora y actriz de telenovelas contó que de momento sabe que ha bajado de peso, reconoce que hay gente que asegura que ya se ve más delgada, aunque ella considera que ha perdido “hinchazón” por algunos alimentos que ha dejado de ingerir. También afirma que probablemente ya ha bajado al menos seis o cinco libras. Pero que por ahora está más enfocada es comer mejor y hacer ejercicio.

Ahora incluso los leggings demuestran lo bien que están las nuevas curvas de Adamari López.

De momento los ejercicios que realiza son aquellos que le aceleran el ritmo cardiaco, para quemar calorías y además adquirir resistencia. Adamari expone que de momento corre, hace bicicleta y también baila zumba con su amado Toni Costa.

Aquí les compartimos algunas imágenes recientes de Adamari López en Un Nuevo Día en donde se puede ver lo bien que está tomando su cuerpo la nueva dieta.