Las fotos sin sostén y en tanguita de Yuliett Torres para una revista de caballeros

View this post on Instagram

Tenemos una cita este viernes 31 de enero a las 17:00 en galerías plaza de las estrellas #cdmx estoy muy emocionada..😱 porqué al fin vamos a conocernos! 🙌🏻😁🥰 #revistah #yatieneslatuya❓ #nofaltes @h_para_hombres @nicoprmx