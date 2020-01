Lorena Meritano disfruta la vida en la alberca y con bikini

View this post on Instagram

“Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia… de novia, de religión, de Dios… pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín… no puede cambiar… de pasión.” #frasesdepeliculas #elsecretodesusojos #pasión #riverplate #photooftheday @florjacobs ❤️