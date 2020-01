Un mural de alto relieve le cambia la cara a Pacoima

Describe la historia del vecindario localizado en el corazón del noroeste del Valle de San Fernando

Un grupo de diez artistas en su mayoría grafiteros dirigidos por el joven muralista Levi Ponce crearon el mural Rushing Waters (Aguas de prisa) en el corazón de Pacoima, el cual es un reflejo de esta comunidad en el Valle de San Fernando.

Rushing Waters (Aguas de prisa) es el proyecto de arte público más importante del Valle de san Fernando desde 1978; y el mural de alto relieve más grande del Valle de San Fernando.

“Son 10,000 pies cuadrados, más de 400 de largo y 25 de altura’, dice Levi Ponce, director de este proyecto artístico.

El colorido y amplio mural se localiza en la intersección de las calles San Fernando Road y Paxton, uno de los cruces más transitados de la salida de la autopista 118 en Pacoima, conocida como la ciudad de los murales.

En el mural se pueden ver el Hansen Dam (la presa Hansen), el aeropuerto Whiteman, las autopistas que rodean a Pacoima, el acueducto de Sylmar, las montañas de San Gabriel y una mujer de 25 pies de altura nativa de la tribu local Tataviam que rinde tributo a la herencia Indígena del vecindario.

“Este mural es una representación de todo lo que aquí tenemos, el Hansen Dam que es la piscina más grande del país y que antes era un lago natural cuyas aguas bajaban de los cerros; los robles de California, las autopistas que bordean Pacoima y las flores que son el recuerdo oficial del genocidio de los armenios. Aquí hay una población grande de armenios”, dice el artista.

¿Quién es Levi Ponce?

Tiene 32 años y es hijo de padre de El Salvador y madre de Guatemala. Vivió hasta los cinco años en el céntrico barrio de Pico Union en Los Ángeles, y después de ahí sus padres se fueron a vivir a Pacoima, donde actualmente reside.

“Estudié animación en Cal State Northridge, y trabajé en el cine y para Disney, pero siempre con el muralismo al lado. El año pasado decidí dejar mi carrera formal y explorar lo que puedo hacer en las comunidades”, explica.

Pero Levi no es ningún improvisado en el muralismo. Lo aprendió desde niño al lado de su padre Juan Héctor Ponce, quien también es pintor y lleva una carrera de 50 años como rotulista.

“Mi padre se vino a pie desde El Salvador a Los Ángeles y le tomó seis años en llegar. En cada ciudad pasaba uno o dos años hasta llegar aquí”, recuerda.

Calcula que en la comunidad, él debe haber pintado unos 50 murales, y comerciales ya suman miles.

Uno de ellos es un pequeño mural en honor a Kobe Bryant, la fallecida leyenda del basquetbol. “Lo hice en 2018 [dos años después de que se retirara], como un homenaje para él porque es un gran ídolo en Los Ángeles. El mural es chico, pero pintarlo fue un gran orgullo. Pienso hacer algo más formal y a color”, anticipa.

¿Cómo nace Rushing Waters?

“Hace más de cinco años cuando estaba muy activo el muralismo en Pacoima, la gente empezó a pedirme que pintará esta pared donde ha quedado el mural Rushing Waters . En ese momento estaba con un grupo de artistas pintando el bulevard Van Nuys. Pintamos una fachada de más de tres millas de largo, que ahora le dicen la milla de murales con más de 30 murales hechos por diferentes artistas”, recuerda.

Sin embargo, la petición para hacer Rushing Waters se complicó porque a un lado de la pared donde ahora está el mural, pasa el tren y había que solicitar muchos permisos.

“El dueño se quejaba que tenía problemas con la Ciudad porque le manchaban la pared, la limpiaba y se la volvían a manchar, y no la podía mantener limpia”, dice.

Con el apoyo del propietario de la barda, la solución fue crear un mural con la participación de los propios grafiteros.

Pero no todo fue fácil, Levi no encontró el apoyo del concejal anterior del distrito. No fue sino hasta que eligieron a la concejal Mónica Rodríguez en 2017 cuando el proyecto se hizo realidad.

“Ella y su oficina lo hicieron posible. Se comunicaron con Metrolink. Sacaron permisos, contratos, aseguranzas; y con más de 100,000 dólares conseguidos por la concejal Rodríguez, se hizo el mural”, expone.

Y lo hicieron en un tiempo récord de 12 días. “El Metrolink solo nos dio 15 días para pintarlo”, platica.

Con el tiempo encima, tuvieron que optar por un estilo más simple que el suyo propio al cual define como más realista.

“Diseñé lo que iba a llevar el mural, y un diseñador de estilo simple me ayudó y lo presentamos a la comunidad. La tribu local Tataviam nos educaron para pintar en forma correcta a la mujer de la tribu”, cuenta.

“Fuimos 10 artistas. Yo organicé todo. Tuvimos que asistir a un curso de seguridad de trenes y pasar un examen. ya que a un lado del tren están las vías por las que pasan 30 trenes a diario, cada 15 o 30 minutos dependiendo de la hora”, detalla.

¿Cuál es el mensaje?

“Este mural es un ejemplo grande de lo que se puede lograr cuando la comunidad y la Ciudad trabajan juntos”, considera.

“Los que pintaron este mural son grafiteros, los mismos que pintan la comunidad. Al darles una plataforma, voz y recursos, tenemos el ejemplo de lo que se puede lograr cuando la energía de la gente se dirige”, dice señalando al mural.

“Muchas veces las ciudades borran el grafiti, y por el acto de haber pintado, encarcelan a los artistas, les dan un cargo de un delito grave y les arruina sus vidas. Como comunidad tenemos que aprender a tomar esa energía de la juventud grafitera y dirigirla”, observa.

“Ojalá Rushing Waters sirva de ejemplo para otras comunidades de lo que se puede lograr con la juventud, el arte y el graffiti; y que paremos de dividirnos y encontremos formas de trabajar juntos”, considera.

La respuesta de la comunidad

Levi dice que la mayor satisfacción la recibieron cuando estaban pintándolo, y la gente de Pacoima a la que considera “buena, bella y alegre”, pasaba en sus carros y a gritos les decían, ¡gracias!.

“El cambio no es solo en la pared sino en las caras de la gente que lo mira. Es un gran orgullo, y me da mucho ánimo. Ojalá pueda lograr más murales en Los Ángeles y en el país”, dice.

“Más que nunca necesitamos que avance nuestra representación latina. No somos bien representados en nada. Como humilde pintor, voy hacer lo que pueda para representarlos”, afirma.

Entregan reconocimiento

La concejal de Los Ángeles, Mónica Rodríguez, entregó un reconocimiento especial a Levi Ponce y a su equipo de artistas por la creación del mural Rushing Waters.

“Rushing Waters hace un tributo a nuestra herencia cultural del área y captura el espíritu de Pacoima”, dijo la concejal Rodríguez. “Este tipo de inversión era ya esperada desde hace mucho tiempo y estoy muy contenta de haber formado parte de la historia de nuestra comunidad”, afirmó.

En el equipo de artistas de Levi que participaron en la creación de Rushing Waters figuran: Erica Friend, Cristián Cárdenas, Gore, Héctor “Teatris Aris”, José Javier, Juan Pablo, Lisa Lee, Mighk Rivera, y Red Ortiz.