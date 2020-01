5 famosos que sorprendentemente están nominados a los Razzies 2020

Los Razzies premian a lo peor del cine de cada año

“Hasta al mejor cocinero se le quema la sopa”, un dicho con el que todos nos hemos sentido identificados alguna vez. Y es que, sin importar el buen trabajo que se haga todos los días, no faltan las ocasiones en las que las cosas simplemente no salen bien.

Y los actores no se libran de ellos, a todos los famosos les ha tocado tener una mala interpretación. Prueba de ello sin estas celebridades quienes están nominadas a un Razzie 2020, premios que “celebran” a lo peor del cine en el año. Aquí te dejamos la lista.

1. Oscar Jaenada

El actor que dio vida al emblemático Luis Rey en Luis Miguel, la serie tuvo el (des)honor de ser nominado a un premio Razzie como el peor actor secundario por su papel en Rambo: Last Blood. Algunos dicen que la interpretación de Jaenada no estuvo TAN mala, sin embargo muchos aseguran que fue sumamente plano.

2. Anne Hathaway

Este papel no fue un acierto para la actriz. Protagonizó la película Serenity que parecía prometer mucho, sin embargo terminó decepcionando al público. Anne lució desconcertada y como si no supiera qué estaba haciendo en pantalla, lo cual no se compensó con sus candentes escenas.

3. Keanu Reeves

Uno de los actores más queridos en el medio artístico. Keanu es el ejemplo de lo que una estrella de cine debiera ser: sencillo, carismático y sumamente gentil. Sin embargo esto no lo ayudó a que se librara de ser nominado al peor actor por su película Réplicas. La película de ciencia ficción no convenció a nadie.

4. Hilary Duff

La ex chica Disney nunca ha sido una gran actriz, sin embargo con su papel en The ghosts of Sharon Tate parecía que su regreso a la pantalla grande sería triunfal. Hilary dio una historia que dejó mucho qué desear, además demostró que lo suyo no es el cine de terror.

5. James McAvoy

El actor que dio un excelente personaje en la película Fragmentado regresó a su continuación, Glass, sin embargo no fue lo que el público esperada. Dicen que la película le jugó mal a McAvoy quien terminó desentonando en el film debido a su “alto rendimiento”.