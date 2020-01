Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 1 de febrero

Shen Yun Ballet

Regresa el reconocido ballet clásico chino Shen Yun al Área de la Bahía. Presentarán sus bailes étnicos y folclóricos basados en historias de China en tres ciudades en el área hasta el 2 de febrero, en San Francisco en The War Memorial Opera House, en San Jose en el Center For The Perfoming Arts y en Berkeley en el Zellerbach Hall. Horarios y boletos en www.ShenYun.com

Noche Iluminada

Llega a la ciudad de Alameda el gran mundo de LumiNightTM, un festival que alumbrará la noche. Habrá exposiciones de linternas iluminadas, una caminata a través de un safari de escenas de esculturas llenas de luz y magia. Una celebración de la naturaleza y culturas del mundo hasta el 2 de febrero, 5 pm, Alameda County Fairground, 2100 Valley Ave, Gate 12. www.luminightlanterns.com

Baile afrocubano

El Community Music Center en la ciudad de San Francisco invita a bailar y escuchar charanga cubana, gratuitamente. Disfrute del Conjunto de Charanga Cubana de CMC, que tocará desde danzón hasta timba. Se ofrecerá una clase de baile empezando a las 6:30 pm y las 7pm empieza la música en vivo, en el 544 Capp St. www.sfcmc.org

Miércoles 2 de febrero

Festival jarocho

El teatro Brava presenta su octavo Festival Anual de Son Jarocho en San Francisco. Este año llegan desde México Rubí Oseguera y la Techa Producciones con su nuevo espectáculo ‘Quebranto’. El festival lo abrirá la artista del Área de la Bahía, Mónica María. Disfruta del folklor musical de Veracruz, México, en este gran evento para la comunidad. Habrá conciertos, talleres y más. Del 5 al 9 de febrero, en el 2781 24th St. Boletos y más detalles en www.brava.org.

Viernes 7 de febrero

Banda El Recodo

Alista las botas y sombrero porque al norte del Área de la Bahía habrá un concierto que te pondrá a bailar banda toda la noche. Se presentan la popular Banda El Recodo junto con Los Parras, Grupo M.O. De México y DJ Rebelde. 8 pm en The Ballroom At Graton Resort & Casino localizado en 630 Park Court, Rohnert Park. www.gratonresortcasino.com/Live-Entertainment

Rockotitlan

Llega al norte de California la gira musical ‘Rockotitlan’, llena de rock mexicano con dos bandas llenas de energía y volumen: Victimas Del Dr. Cerebro y La Castañeda. Se presentarán en tres ciudades: viernes 7 de febrero en San Francisco en el club Roccapulco, 9 pm (3140 Mission St.); sábado 8 de febrero en el Fox Theater en Salinas, 8pm (241 Main St.); y domingo en La Huacana en Tracy, 9pm (1005 E. Pescadero Ave.) www.facebook.com/xnemedia

Sábado 8 de febrero

Ángela Aguilar

La joven cantante mexicana de música pop y rancheras, Ángela Aguilar, llega a San José en su gira ‘Como la flor Tour’. Aguilar presentará música de su nuevo disco, ‘Baila esta cumbia’, y también clásicas las rancheras. El concierto será sábado 8 de febrero, 8 pm, en el San Jose Civic, 135 West San Carlos St. www.angelaaguilaroficial.com

Las Cafeteras

Las Cafeteras regresan a San Francisco directamente desde Los Ángeles con su mezcla contemporánea de ritmos jarochos, cumbia, y música urbana. La banda se presentará dos noches, sábado 8 y domingo 9 de febrero, en SFJAZZ, 201 Franklin St. www.sfjazz.org

Viernes 14 de febrero

Jazz Latino en Oakland

El legendario percusionista Pete Escovedo, el artista que rompió las barreras entre el Smooth Jazz, Salsa, Latin Jazz y la música contemporánea, se presentará en Oakland. Habrá cuatro presentaciones, el 14 y 15 de febrero, en Yoshi’s localizado en 510 Embarcadero West. Para horarios de espectáculos visita www.yohis.com

Sábado 15 de febrero

Caravana del Amor

Celebra el fin de San Valentín en el concierto Caravana del Amor, en Oakland. Se presentará una lista de artistas de la música romántica: Leo Dan, Shaila Dúrcal, King Clave, Los pasteles Verdes y Los Cadetes de Linares. 7 pm en el Paramount Theater, 2025 Broadway. www.paramounttheater.com

Baile de San Valentín

El club de baile Roccapulco Night Club en San Francisco invita a bailar el fin de semana de San Valentín. Disfruta de música en vivo con Los Hermanos Flores, Grupo Miramar y La Sonora Dinamita. 9 pm en el 3140 Mission St. www.ticketon.com