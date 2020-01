Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Continúa la celebración del Año Nuevo chino con espectáculos para toda la familia

Jueves 30

Cine experimental

Cine Nueva Onda es un programa de la Latin American Cinemateca de Los Angeles que este año comienza con un programa de filmes experimentales realizados por realizadores latinos y de América Latina. En esta ocasión se presentarán dos trabajos de la directora, artista visual y performer puetorriqueña, Natalia Lassalle-Morillo, en el Luckman Intimate Theatre de la Universidad de California en Los Angeles (5151 State University Dr., Los Angeles), “Retiro” y “La Ruta”. El primero es un documental multimedia y el segundo un documental experimental. 6:30 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

Viernes 31

Noche de ideas

El Consulado General de Francia en Los Angeles, en colaboración con el Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles), realizará Night of Ideas, un programa a escala mundial que celebra el intercambio transnacional y cultural de ideas. Habrá meditación, presentaciones musicales y de danza, paneles de discusión y lecturas breves. También habrá experiencias de realidad virtual, DJs que tocarán en vivo, proyección de filmes y la presencia de voces poderosas, como Ias de McCallister, fotógrafo de la revista Time; Bethanie Edwards, oceanógrafa, y Benoît Lecomte, el primer hombre en haber cruzado el océano Atlántico nadando. Este evento se llevará a cabo simultáneamente en 150 ciudades y en 65 países alrededor del mundo. 5:30 a 11 pm. Gratis con reservación. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Sábado 1

Danza contemporánea

La artista, coreógrafa, bailarina y escritora, Simone Forti, presentará en el REDCAT (631 W. 2nd St., Los Angeles) Al Di Là: An Evening of Sound Works, una rara serie de trabajos que exploran el sonido y que abarcan un periodo de cinco décadas. Las piezas de danza contemporánea serán presentadas por Forti y Tashi Wada con Julia Holter, Jessika Kenney y Corey Fogel; será la primera vez que alguien que no es Forti interpreta estas coreografías. 8:30 pm. Boletos $11 a $22. Informes (213) 237-2800 y redcat.org.

‘Beauty and the Beast’ en vivo

Disney llevó el cuento clásico Beauty and the Beast a la pantalla grande en versión animada hace varias décadas; luego surgió el musical de Broadway, que duró trece años en cartelera. Hace un par de años esta historia regresó al cine en versión de acción animada, y ahora todos los personajes de este cuento vuelven para presentar en el teatro The Majestic (671 N. Berendo St., Los Angeles) un musical que promete revivir las románticas escenas y las entrañables canciones de esta producción, entre ellas “Be Our Guest: y “A Change in Me”. Funciones viernes a domingo; terminan el 19 de abril; consultar horarios en la página oficial del teatro. Informes (323) 391-3416 y hollywoodmajestic.com.

Acróbatas chinos

Los Golden Dragon Acrobats continúan con una tradición que comenzó hace más de 25 centurias, ahora con un espectáculo que combina, además de esta habilidad, la danza tradicional, elaborados vestuarios, música antigua y contemporánea y técnicas teatrales. El show tendrá lugar en el teatro Fred Kavli del Bank of America Performing Arts Center (2100 E. Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks). 2 pm. Boletos $19 a $41. Informes bapacthousandoaks.com.

Año Lunar en la Huntington

La Huntington Library (1151 Oxford Rd., San Marino) celebrará el Año nuevo lunar con una fiesta que durará dos días –sábado y domingo–, en la que habrá una serie de actividades y eventos culturales para toda la familia. Entre lo más destacado están las danzas del león, artes marciales, música y danzas chinas, demostraciones de pintura, de caligrafía y de arte floral chino y manualidades para niños. 10 am a 5 pm ambos días. Boletos $13 a $25. Informes (626) 405-2100 or huntington.org.

Domingo 2

Musical ‘The Little Mermaid’

El Warner Grand Theatre (478 W. 6th St., San Pedro) presenta por una corta temporada el musical The Little Mermaid, una historia basada en la película de Disney y en el cuento clásico de Hans Christian Andersen. Esta producción cuenta con una orquesta, elaborados escenarios y vestuario de ensueño; las edades de los actores que participan son a partir de los 4 años. Incluye temas como “Under the Sea”, “Kiss the Girl” y “Part of Your World”. Termina el 9 de febrero; consultar horarios en la página oficial del teatro. Boletos $23 a $30. Informes (310) 548-2493 y grandvision.org.

Martes 4

Ballet clásico

El Ballet West presentará por una sola noche en The Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge), Giselle, uno de los ballets clásicos más suntuosos. Con coreografía de Adam Sklute, director artístico de esta compañía, y con música de Adolphe Adam, esta producción incluye a más de cincuenta bailarines, animales reales y elegantes escenarios y vestuarios. 8 pm. Boletos $39 a $94. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Miércoles 5

Celebración del Año Lunar

El barco Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) presenta la fiesta del Año nuevo lunar, Shanghai Nights, que en esta ocasión celebra a la rata, el primer animal del horóscopo chino. Los asistentes podrán experimentar la cultura y la comida asiáticas, así como entretenimiento, como las danzas del león y del dragón. También se presentarán guerreros Wushu, acróbatas y un ensamble de guzheng, una especie de cítara china. 6 a 10 pm. Boletos a partir de $64.99. Informes (877) 342-0738 y queenmary.com.