Ballet Folklórico Nacional de México regresa luego de una ausencia de casi 30 años

La reconocida compañía de danza, que dará dos shows en el sur de California, estuvo en la región por última vez en 1993

Desde hace casi treinta años, el Ballet Folklórico Nacional de México de Silvia Lozano no ha pisado tierras angelinas. Este dato no tendría nada de particular si no fuera porque esta compañía es una de las más destacadas y con más tradición de ese país, y Los Angeles, por su parte, es la ciudad con más mexicanos en el mundo después de Ciudad de México.

La razón de tan larga ausencia tiene que ver más con asuntos administrativos que artísticos, algo que lamenta Esther Lozano, quien además de ser la hija de la fundadora del ballet, se desempeña como subdirectora de este ensamble que tiene su sede en la capital mexicana.

“Lo que pasa es que murió el empresario que nos llevaba [a Estados Unidos]”, dijo Lozano. “Y ahora otra vez regresamos; la última vez que estuvimos aquí fue en 1993”.

Eso no quiere decir que el ensamble estuvo totalmente alejado de tierras estadounidenses. Por varios años participó en simposios y talleres que se impartían en centros culturales y en universidades del norte de California.

Ahora, el ballet no solo está celebrando su regreso a escenarios de Los Angeles, donde se presentará este fin de semana –el sábado en The Soraya y el domingo en el Cerritos Center–, sino sus sesenta años de existencia, toda una proeza debido a que se trata de una empresa que nunca ha recibido subsidios del gobierno.

“Eso ha sido lo más difícil, no tener el apoyo del gobierno”, dijo Lozano. “No aprecian el folclor; nosotros nos mantenemos de las presentaciones en vivo y de participar en convenciones y congresos”.

Silvia Lozano, fundadora y directora del ballet, aún sigue a la cabeza de este ensamble; a sus más de 80 años es la encargada de las investigaciones culturales en las que se basan los bailables y también está a cargo de las coreografías.

Para la gira por Estados Unidos, el ballet traerá bailes de las regiones de Yucatán, Oaxaca y Veracruz, entre otros. Lo más novedoso será la pieza veracruzana, para la cual se usarán trajes típicos basados en estilos antiguos, que no son los blancos que usualmente se portan en este tipo de danzas.

Esta compañía también es internacionalmente reconocida porque tuvo una residencia de casi veinte años en el famoso balneario Xcaret, ubicado en la Riviera Maya mexicana. También porque sus más de sesenta miembros, entre bailarines y músicos, ha realizado giras por casi todo el mundo.

Han sido sesenta años de lucha incansable, reconoció Lozano hija, pues lo que impulsó a su madre a crear este ballet fue difundir, preservar y promover la cultura mexicana fuera y dentro de ese país. Fue en 1960 cuando, con la ayuda de varios maestros, fundó la compañía luego de haber sido primera bailarina en el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, quizá la compañía de baile típico de ese país más conocida internacionalmente.

“Siempre hemos tratado de hacer las danzas lo más auténtico que se pueda”, dijo Lozano. “Aunque siempre hay que adaptarla para hacerla más como espectáculo, más danza escénica”.

En detalle

Qué: Ballet Folklórico Nacional de Silvia Lozano

Cuándo: jueves, 8 pm en The Soraya, 18111 Nordhoff St., Northridge; y sábado 8 pm en el Cerritos Center for the Performing Arts, 18000 Park Plaza Dr., Cerritos

Cómo: boletos $36 a $85

Informes: (818) 677-3000 y thesoraya.org, y (562) 916.8500 y cerritoscenter.com