En minifalda y tacones, Rosalía muestra su espectacular figura bailando flamenco

View this post on Instagram

Algo dentro de mi me decía que esta foto el día que viera la luz seria para algo espectacular.. (grammy awards)los corazones nunca falla. Sabes mejor que nadie lo que me alegro!! Sigamos haciendo son con nuestras palmas para llevar colores bellos a esos rincones de soledad por qué quien lo diría que hasta en la esquina tazasonsonaria. Te quiero @rosalia.vt y lo sabes #hermana💎💎❤️❤️✨✨🎹🎭🎺🎷🥁🎸🎻🎥🔋⛓🇪🇸🇪🇸. Something inside me told me that this photo the day I saw the light would be for something spectacular .. (grammy awards)hearts never fails. You know better than anyone what I'm glad !! Let's keep doing it with our palms to bring beautiful colors to those corners of loneliness why who would say that even in the corner ofsong. I love you @ rosalia.vt and you know it