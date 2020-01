Inmigrante de Ecuador sufre tal violencia que ICE le recomienda pedir asilo

Su vida está ahora en manos del juez de la corte de migración de Van Nuys en Los Ángeles.

Cuando Carolina S., fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) al darse cuenta los agentes de migración que no estaba de turista en el país sino trabajando, nunca imaginó que los propios oficiales a un paso de deportarla, le recomendarían solicitar asilo político.

“Se te acabó el sueño me dijeron después de leer y revisar todos mis correos y mensajes en el teléfono celular. Yo llevaba cuatro meses en el país y estaba trabajando”, recuerda.

‘Ojalá fuera eso, les dije. Me voy a morir allá si me regresan”. Los agentes habían descubierto una fotografía de Carolina en su teléfono celular en la que aparecía golpeada.

“¿Ese es el motivo por el que te viniste a Estados Unidos? ¿Tienes miedo?”, me preguntaron.

A los agentes había algo que no les cuadraba. “Yo les tuve que contar la historia de abusos y violencia que sufrí de parte de mi novio, un profesional muy conectado con las esferas de poder en Ecuador”, agrega.

“Les dije que después de eso y revelar su identidad, yo me había puesto en un riesgo muy grande”, explica. “¿Tú puedes pedir asilo? ¿Tienes más pruebas?, me preguntaron los agentes. Les dije que muchísimas. Nosotros te vamos a proteger, me dijeron; y me explicaron lo que era el asilo. Yo no tenía ni idea”.

Su salida de Ecuador

Temerosa por su vida, Carolina había escapado de Ecuador en marzo de 2019. Ese mismo día entró a Los Ángeles con su visa de turista. Sus dos hijos de una relación previa a la del novio abusivo se quedaron en su país.

Meses después de haber entrado a los EEUU, en el verano del año pasado decidió viajar a México un fin de semana para ver si podía conseguirle a su hijo un intercambio estudiantil en el país vecino, para que así pudieran estar más cerca.

Reingresó al país dos días después. Ese día en el aeropuerto fue detenida por el Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

“Me preguntaron qué estuve aquí haciendo cuatro meses después de haber entrado con mi visa de turista. Vacacionando, contesté. ¿Eres millonaria?”, me cuestionó el oficial de migración.

Tras casi ocho horas de interrogatorio y de narrarles la pesadilla vivida en Ecuador, los agentes del ICE, le dieron a escoger entre la deportación o el asilo político.

“Yo estaba tan cansada, que les dije que prefería regresar a mi país. Fueron ellos los que me dijeron que no estaba pensando con claridad, y que no podían dejarme ir porque mi vida estaba en riesgo”, dice.

Lo inesperado: Adelanto

Lo que nunca imaginó es que la enviarían al Centro de Detención de Adelanto y pasaría seis meses en custodia. Entró en shock cuando al sacarla del aeropuerto, dos oficiales la esposaron.

“Esto es una prisión. ¿En qué me estoy metiendo? ¡Oh Jesús!, dije”.

Carolina trató de encontrarle el lado positivo a su experiencia en la detención y mantenerse ocupada. “Trabajé en la cocina de la cárcel, iba a la librería, la Iglesia”, recuerda.

Fue sometida a dos entrevistas de miedo creíble. La segunda duró cinco horas.

“Yo les conté todo lo que había sufrido, golpes, violaciones y secuestro por mi parte de mi novio. Incluso en dos ocasiones me mandó al hospital”.

Carolina dice que tras separarse de su esposo, se puso de novia con el hombre que más tarde se convertiría en su torturador.

“La violencia comenzó el último año de la relación cuando empecé a cuestionarlo por cosas de su trabajo que no veía bien. Teníamos diferencias éticas y morales”, indica y subraya que su compañero sufría de adicciones.

Carolina S. salió de Adelanto bajo fianza y con un grillete electrónico para pelear su asilo en libertad. (Araceli Martínez/La Opinión).

Con el pie en el cuello

Confía que muchas veces trató de dejarlo, pero la tenía amenazada. “Si yo caigo, tú caes conmigo, me decía. Me vigilaba las 24 horas. Me obligaba a tomar pastillas para dormir. Muchas veces no denuncié por vergüenza. En una ocasión intenté suicidarme”, relata.

La gota que derramó el vaso ocurrió un día que su hijo de 16 años llegó a su casa, y el hombre la estaba golpeado. El muchacho quiso defender a su madre, y el novio lo atacó a golpes.

“Ese día pensé que me iba a morir. Solo le pedía a Dios que no le fuera a doler tanto. Mi novio estaba fuera de sí”, dice. Su hijo logró escapar y pedir auxilio. Su madre y la policía intervinieron, y su agresor logró escapar.

Carolina le contó todo a su mamá, le dijo que no podía más, y urdió un plan para salvar su vida que implicaba salir del país.

“Pensé en Estados Unidos porque él no tiene una visa de turista para venir acá. Si me iba a México o a Colombia, él podía ir por mí. En esos países a los ecuatorianos no nos piden visa”, platica.

Habló con sus hijos y su familia. “Te prefiero viva lejos, que muerta cerca mamá”, recuerda que le dijo su hijo mayor.

Tras pasar 15 días del incidente, el novio se le acercó, le pidió perdón y le prometió que todo sería diferente. “Yo lo acepté y le di por su lado. Sabía que mientras no le cuestionara sus actividades laborales, no tendría problemas”, dice.

Sin embargo, Carolina al lado de su familia y sus mejores amigos, ya preparaba su huida a Estados Unidos.

“Cuando él se dio cuenta que yo no estaba en el país, se quiso volver loco. Yo me sinceré con él por teléfono, y le dije que no quería volver a verlo en mi vida”.

Pero el hombre no se quedó quieto, aún a la distancia, comenzó a amenazarla y hostigarla psicológicamente. “Yo había cometido el error de pedirle que me ayudara con el caso de pensión alimenticia para mi hijo mayor. Me dijo que si yo no hacía todo lo que él pedía, se encargaría de que yo perdiera la custodia de mi hijo por haberlo abandonado al irme del país”.

Carolina S., anhela poder reunirse con sus hijos de los que se separó para salvar su vida. (Araceli Martínez/La Opinión).

La pesadilla la alcanza en EE UU

Durante los meses previos a la detención por ICE, el hombre la controlaba a la distancia día y noche por el teléfono, queriendo saber todos sus pasos, y exigiéndole direcciones, teléfonos y fotografías de donde vivía, trabajaba y a donde iba.

“El aislamiento que sufrí en Adelanto me hizo sanar mis heridas psicológicas. Me hice más fuerte y decidida”, explica.

Carolina no volvió a saber del hombre, pero por su familia, sabe que tramita su visa para venir por ella y llevarla de regreso a Ecuador.

En Adelanto, después de quitarle su caso a un abogado que solo le sacó miles de dólares y no hizo nada por ella, encontró a la abogada en migración Joan Del Valle quien se convirtió en su defensora. “Yo la descubrí cuando vi la pasión con la que defendía a otra inmigrante detenida en la corte de Adelanto”.

El jueves 23 de enero, exactamente el día que cumplió seis meses en Adelanto, Carolina recuperó su libertad para pelear su caso de asilo político.

“El juez me fijó una fianza de 5,000 dólares y me pusieron un grillete electrónico en el tobillo”, agrega.

A menos de una semana de haber salido libre, no se acostumbra a tanta luz solar y a los ruidos de la calle.

“La violencia doméstica ya no es motivo suficiente para pedir asilo político, pero yo fui secuestrada, raptada, torturada. Espero que tomando en cuenta todo lo que viví, me den el asilo para poder reunirme con mis hijos. No concibo mi vida sin ellos”, dice esta joven madre de mirada triste.

Muchas probabilidades

Joan Del Valle, su abogada en migración dice que Carolina tiene un caso fuerte, por lo que se mantiene positiva en torno a sus posibilidades de que gane el asilo político.

“Ninguna persona debía pasar por lo que ella sufrió”, explica.

Y como su caso de petición de asilo va a ser escuchado en la nueva corte de migración de la comunidad de Van Nuys en Los Ángeles, y no está muy saturado, espera que se resuelva pronto.

“Estos casos pueden resolverse en un mes, o hasta en diez años”, subraya.