Juez Roberts bloquea presión republicana por nombre de informante anónimo en ‘impeachment’ a Trump

Los senadores cuestionan defensa del mandatario

El senador republicano Rand Paul (Kentucky) abandonó la audiencia 10 del juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado, luego de que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se negara a leer una pregunta que nombra al supuesto denunciante del caso de Ucrania.

“Creo que esta es una pregunta importante, que merece ser formulada. No hace referencia a nadie que pueda o no ser un denunciante”, dijo Paul, aunque en su intervención mencionaba al denunciante. “Creo que fue un hallazgo incorrecto no permitir una pregunta que no hace referencia. Significa que cualquiera que haya dicho que podría haber sido un denunciante nunca podría ser mencionado en un procedimiento”.

Los republicanos han presionado desde la Cámara de Representantes para que se dé a conocer el nombre del informante anónimo que desató la investigación contra el presidente Trump y derivó en su proceso de ‘impeachment’.

El propio mandatario ha hecho presión para que se revele el nombre, sobre todo luego de un reporte de The New York Times que señala que podría ser un agente de la CIA que estuvo en funciones en la Casa Blanca como parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional.

Al no obtener un resultado positivo, los republicanos presionan a demócratas para que Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, rindiera testimonio, debido a su relación con el informante y a documentos que lo prueban.

Las preguntas de senadores hacia los abogados del presidente Trump se han centrado en sus motivos para retener los recursos a Ucrania y pedir al mandatario de ese país, Volodymy Zelensky, investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.

La defensa ha afirmado que el mandatario republicano, como otros presidentes, tiene derecho a condicionar los recursos de ayuda a otro país, bajo un esquema de “quid pro quo”, pero los gerentes de la Cámara rechazan que sea el caso, como lo señaló Schiff, quien calificó que el esquema sobre Ucrania fue con un “propósito corrupto”.

“Nadie ha sugerido que no se puede condicionar la ayuda, pero espero que todos estemos de acuerdo en que no se puede condicionar la ayuda con un propósito corrupto, para tratar de hacer que una potencia extranjera engañe en su elección”, consideró el demócrata.

Schiff se refiere a los $391 millones de dólares que fueron retenidos por la Casa Blanca e incluso la Oficina de Responsabilidad del Gobierno –el 16 de enero de este año– señaló que la Administración Trump infringió la ley al hacerlo, debido a que había sido aprobado por el Congreso.

Según un reporte de C-SPAN, hasta el momento se han hecho 120 preguntas en dos días, varias de ellas en el mismo sentido: los motivos del mandatario por retener fondos militares.