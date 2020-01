5 películas que vieron venir el Coronavirus

View this post on Instagram

[ENG Below] ¿Cuál es el libro que más veces han releído? Antes podía releer varias veces un mismo libro, pero ahora siento que tengo tantos libros en la lista que mis épocas de relectura se han reducido considerablemente. Este mes he releído Ensayo sobre la ceguera de Jose Saramago ya que es una de las lecturas del mes en el @clubsinopsis. La reunión es este sábado, 28 de septiembre. 😊 . . . Which is the book you have reread the most? Some time ago I could reread the same book several times but now I feel that I have so many unread books and so little time, so my rereadings have been reduced considerably. However, this month I have reread Blindness by Jose Saramago, as it is one of the readings of the month in the @clubsinopsis.