Angelique Boyer habla de sus fotos al desnudo

La novia de Sebastián Rulli habla de las candente imágenes que circulan en Internet

En estos días circularon en Internet fotografías de Angelique Boyer desnuda. La actriz protagonista de telenovelas para la cadena Televisa rompió el silencio y conversó con el Programa Hoy, según expuso el portal de El Imparcial.

La novia de Sebastián Rulli dijo: “Ya vi las fotos, es un súper Photoshop, yo me quedé impresionada, se las mandé a Sebastián y me dijo ‘¡pero nunca estuviste desnuda!’ y yo, no mi amor, son unas historias que subimos cuando estábamos en Ibiza, de las historias de Instagram, es increíble que hayan tomado esas imágenes y me borraron el traje de baño”.

Pero la actriz de origen francés también fue muy clara al decir que si algún día llegase a posar desnuda, ella misma compartiría las imágenes.

“Me borraron el traje de baño, ¡qué bárbaros!, no he hecho desnudos, cuando los haga yo los subo, no me voy a esperar a que me hackeen”.