Irina Baeva sorprende tras revelar que usa pomada de uso veterinario para tener cinturita de infarto

La actriz compartió el nombre del ungüento usa para quemar la grasa de su abdomen

Irina Baeva causó revuelo al utilizar sus redes sociales para revelar a sus fans uno de sus secretos para mantener un cuerpazo de envidia.

Y es que, por medio de sus historias de Instagram, la rusa reveló que utiliza Bamitol para quemar la grasa que se acumula en el área de la cintura.

La actriz aseguró que es un tip que le dio una de sus amigas y que a ella le ha funcionado de maravilla:

“Yo me pongo el Bamitol hago cardio dos veces a la semana o una si no me da mucho tiempo. Me pongo el Bamitol me pongo la faja encima y sí me ha funcionado para quemar grasa.”, compartió en un video en el que se le ve con unos jeans azules y top blanco que permitió ver su abdomen de acero.

Además, reveló que lleva usando el ungüento desde hace poco menos de un año, pero es muy feliz quemando su grasa con ayuda de una faja.

Cabe mencionar que el Bamitol es de uso veterinario de aplicación tópica para bovinos, equinos, obvinos y caprinos. Su uso está indicado en el reumatismo, esguinces o golpes, además de ser un auxiliar en procesos reumáticos y como emoliente de la glándula mamaria.

Irina Baeva compartió su experiencia personal y aseguró que no busca provocar que otras mujeres hagan lo mismo que ella, ya que únicamente comparte lo que aprendió dentro de su experiencia de vida.

“Aquí si es asunto de cada quien ver las cosas que te sirven a ti”, finalizó.