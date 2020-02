Las 4 mejores marcas de pasta comerciales, según los expertos

La pasta es uno de los alimentos más populares en todo el mundo, existen marcas comerciales que se destacan por su gran calidad ¡Conócelas!

La pasta es uno de los alimentos más populares y favoritos en todo el mundo, se destaca por ser un ingrediente versátil, generoso y económico. Amantes de la pasta afirman que el verdadero secreto y éxito de elaborar un platillo de pasta, radica en la calidad de la misma.

Preparar pasta desde cero es una tradición increíble y sin duda la alternativa más saludable, sin embargo sabemos que el actual estilo de vida no siempre nos permite hacerlo; es por ello indispensable que conozcamos sobre las mejores ofertas comerciales.

Entre los principales factores que nos ayudan a determinar si una pasta comercial es buena se encuentran su proceso de elaboración, la calidad de los ingredientes y por supuesto su resistencia a salsas espesas y consistentes. La siguiente selección de marcas de pasta es variada, encontrarás la perfecta pasta sin gluten, selecciones un más gourmet y algunas más cotidianas.

1. Barilla

Una empresa seria y con trayectoria sostiene los grandiosos productos que se elaboran en Barilla; empresa italiana fundada en el año 1877, no en vano actualmente es la marca líder nivel global en el mercado de la pasta. Es muy probable que hayas utilizado en tu cocina los productos de Barilla en muchas ocasiones, es una de las marcas de pasta más populares en los supermercados en los Estados Unidos siempre se cuenta con una amplia gama de productos Barilla. Se destaca por su gran versatilidad cuenta con una línea regular con más de 35 formas y cortes de pasta, se suma a algunos productos de edición especial; su gran calidad es lo que se destaca en cada una de las variantes.

2. De Cecco

Sin duda una de las empresas de pasta italianas más reconocidas, fundada desde 1886 se destacan por enfatizar la importancia de una pasta hecha con procesos artesanales que reflejen la inmensa pasión y tradición. Una de sus grandes peculiaridades es la inmensa calidad de los trigos duros con los que elaboran las pastas.

Su proceso de elaboración tiene un detalle que interviene de manera muy favorable en el resultado final, inspirados en sus raíces cuando secaban la pasta al sol; crearon un sistema de secado que se destaca por suceder a muy bajas temperaturas y de manera muy gradual/lenta, de tal manera se conservan intactas las cualidades organolépticas y nutricionales del trigo.

3. Whoole Foods 365

Cuando hablamos de Whole Foods Market sabemos que encontraremos maravillosas variantes de alimentos orgánicos, naturales y saludables. Tal es el caso de la marca llamada 365 Everyday value que refleja los altos estándares de calidad que son característicos de este establecimiento. La pasta que no te puedes perder es su Penne Rigate de trigo integral orgánico, es un producto elaborado de manera artesanal en Italia. La opción perfecta para aquellos que están cuidado la línea, es baja en grasas, sin sodio, tiene certificados orgánico, Kosher y vegano.

4. Pastificio de Martino

Esta marca de pasta es un verdadero deleite, es una marca creada en Italia que es sinónimo de lujo y delicadeza, lo mejor del mundo gourmet. Esta pasta es reconocida por especialistas como la mejor para lucirte en ocasiones especiales, no siempre es sencillo conseguirla pero es muy probable que la encuentres en los mercados gourmet.