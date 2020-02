Muy sexy, Carmen Villalobos se luce en el gimnasio con leggings y top

Asegura que es la primera vez que entrena sin camiseta

La protagonista de la serie “Sin senos sí hay paraíso”, Carmen Villalobos, ha presumido que se está ejercitando cada vez más, pues no sólo ha comenzado a tomar clases de box, sino que también acude al gimnasio más sexy que nunca.

Ahora, Carmen apareció en un video usando leggings y top deportivos, mientras comenta que es la primera vez que se muestra así: “Les quiero comentar algo. Yo nunca me quito el buzito que me pongo en el pantalón y nunca me quito la camiseta, porque aunque ustedes no lo crean, me da mucha pena”.

La belleza y simpatía con las que Carmen se muestra en redes sociales ha hecho que la colombiana tenga más de 14 millones de seguidores tan sólo en Instagram. En cuanto a YouTube, ya tiene más de cien mil suscriptores en su canal oficial.

