‘Impeachment’: Demócratas acusan ‘tiranía’ de Trump; la defensa pide absolución y vindicar la Constitución

Los acusadores y abogados del presidente cierran argumentos en juicio político

Se trató de un mero trámite, pero los gerentes de la Cámara de Representantes y los abogados del presidente Donald Trump dieron sus discursos de cierre del juicio político al mandatario, contrapunteando visiones sobre la Constitución, donde convergieron los conceptos de “tiranía”, “justicia” y “libertad”.

El más duro contra el republicano fue el representante Adam Schiff (California), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, quien advirtió al presidente Trump que la historia no será “benevolente” con él.

“Para aquellos que se enfrentan a la anarquía y la tiranía, Donald Trump ha traicionado su juramento de proteger y defender la Constitución, pero no es demasiado tarde para honrarla, ejercer nuestro poder para defender nuestra democracia”, dijo Schiff en una de sus intervenciones en el Senado.

Su postura fue antecedida por una cita del fallecido representante Elijah Cummings (Maryland), quien se expresó de esa forma cuando fue anunciada la investigación contra el mandatario.

“Cuando se escriben los libros de historia sobre esta época tumultuosa, quiero que sepan que me enfrenté a la tiranía”, dijo entonces entonces Cummings.

Schiff , uno de los siete gerentes de la Cámara, advirtió que no se puede confiar en el presidente Trump.

“No se puede confiar en este presidente para hacer lo correcto, ni por un minuto ni por una elección ni por el bien de nuestro país. Simplemente no se puede. Él no va a cambiar”, amagó. “Espero y rezo para que nunca tengamos un presidente como Donald Trump en el Partido Demócrata, uno que traicionaría el interés y la seguridad nacional para ayudarlo con su reelección”.

El demócrata, a quien los republicanos y el presidente Trump ha presionado para que revele el nombre del informante anónimo, lanzó una especie de conjuro político.

“La historia no será amable con Donald Trump”, sentenció previo a sugerir la imposibilidad de juntar los votos necesarios para la destitución del mandatario.

El representante Hakeem Jeffries (Nueva York) lanzó un último mensaje de esperanza al instar a los senadores a destituir al mandatario.

“El presidente Trump trató de hacer trampa. Lo atraparon. Y luego trabajó duro para encubrirlo”, acusó Jeffries. “El presidente Trump abusó corruptamente de su poder. El presidente Trump obstruyó una investigación de destitución… El presidente Trump solicitó interferencia extranjera en una elección estadounidense”.

Agregó que los senadores tienen todavía el poder de “a hacer lo correcto”, ante las evidencias en contra del presidente Trump, de no normalizar “la anarquía”.

“Si el Senado decide normalizar la anarquía, si el Senado decide normalizar la corrupción, si el Senado elige normalizar el abuso presidencial del poder, entonces Estados Unidos estará en la anarquía”, consideró.

La mayor esperanza de los demócratas terminó el viernes pasado, con el rechazo 51-49 a llamar a más testigos. Una votación similar o mayor se espera para absolver al presidente.

Inmigración y libertad

Sin mencionar las políticas migratorias de la Administración Trump, el abogado Kenneth Starr hizo una analogía sobre un reconocido inmigrante que llegó a los Estados Unidos a la edad de cinco años y logró ser uno de los compositores más importantes. Se refería a Irving Berlin. Habló de su melodía God Bless America.

“Vino a este país por la libertad. Como solían hacer los compositores, Berlin trabajó cuidadosamente en la letra. La canción necesitaba ser pura. Necesitaba estar por encima de la política, por encima del partidismo. Tenía la intención de que fuera una canción para todo Estados Unidos, pero tenía la intención de que fuera más que solo una melodía. Fue una oración por el país”, indicó.

Starr mantuvo sus referencias sobre los derechos y la libertad al citar a Martin Luther King Jr. y su famoso discurso “Tengo un sueño” en el Monumento Lincoln, analogías que hablaban de un proceso justo, de la libertad, indicando que los acusadores del presidente Trump no siguieron las reglas.

“Las reglas son reglas… Si no, si ese es su juicio, entonces con el debido respeto, los fiscales no deberían ser recompensados. Así como los fiscales federales no son recompensados. No seguiste las reglas”, acusó.

La defensa del presidente ha señalado que los demócratas no siguieron las reglas al acusar al presidente, porque no se permitió llamar testigos a los republicanos, pues no se dieron a conocer documentos sobre el denunciante anónimo, aunque descartó mencionar que el presidente Trump y su equipo declinó defenderse en el Comité Judicial en la Cámara, presidido por Jerrold Nadler (Nueva York), otro de los gerentes.

Otro de los defensores de la Casa Blanca, Pat Cipollone, consideraron el principal del equipo a favor del presidente Trump, pidió rechazar los dos artículos que acusan al mandatario de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

“Ustedes comprenden los argumentos que hemos estado haciendo y, al final del día… la única conclusión basada en la evidencia y en los artículos de juicio político y la Constitución, es que deben votar para absolver al presidente”, dijo Cipollione. “Vindicarán la Constitución. Vindicarán el Estado de Derecho al rechazar estos artículos”.

La voz hispana

La representante Sylvia García (D-Texas), la única hispana con participación activa en el juicio político, argumentó que la destitución del presidente Trump era necesaria, a fin de proteger la democracia para la próxima generación.

“Las niñas y los niños de todo Estados Unidos no se preguntan en casa qué querían decir quienes definen los delitos graves y delitos menores”, dijo. “Pero algún día, preguntarán por qué no hicimos nada para detener a este presidente que puso sus propios intereses por encima de lo que era bueno para todos nosotros”.

García instó a los senadores a defender la democracia que “heredaron” y permitir que ese derecho trascienda las generaciones, para lo cual era necesario destituir al mandatario.

“Simplemente no podemos darles a nuestros hijos una democracia si su presidente está por encima de la ley”, acusó.

Qué sigue

Martes.- Los senadores pueden acudir o no. Se esperan algunos discursos sobre el proceso. A las 9:00 p.m., el presidente Trump rendirá su discurso del Estado de la Unión en la Cámara. Hay dudas sobre si abordará el proceso de destitución en su contra.

Miércoles.- Algunos senadores podrán hacer sus comentarios finales en la sala sobre el motivo de su votación. A las 4:00 p.m. se convocará nuevamente al “tribunal” del juicio político y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, presidirá la votación de los dos artículos que acusan al mandatario. Se espera su absolución.