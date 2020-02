5 vestidos para recordar de los Oscar: lo bello, polémico y extravagante

Estas son las apariciones más fashionistas de los Oscar

La noche de los Oscar es la más importante de la industria cinematográfica, no solo se premia a lo mejor del cine, también desfilan por la alfombra roja las más grandes estrellas de Hollywood.

El legendario Dolby Theatre de Los Ángeles ha visto grandes atuendos a través de su historia, aquí te dejamos algunos de los que siguen encantando.

1. Nicole Kidman

Durante la entrega de 2007 la actriz lució un hermoso vestido rojo Ghesquiére para Balenciaga. Nicole siempre se ha lucido por mostrar un increíble porte, pero ese color fue una sensación.

2. Bjork

Tal vez no sea el más fashionista pero sí uno de los que más ha dado de qué hablar. La cantante lució un diseño de Marjan Pejoski. Era el año 2001 y ella estaba nominada por su canción “I’ve seen it all”.

3. Gwyneth Paltrow

En 1997 la Gwyneth recogió su Oscar por Shakespeare enamorado en un vestio tafetán de Ralph Lauren. Lucía como toda una princesa de cuento de hada.

4. Cher

La cantante asistió a la ceremonia de 1986 en un diseño de Bob Mackie, su gran amigo. El atuendo era en negro y con mucha extravagancia.

5. Angelina Jolie

En el 2012 la actriz protagonizó un increíble momento al mostrarse muy sensual con la pierna al descubierto en un vestido negro. El diseño era de Atelier Versace y lucía simplemente hermosa.