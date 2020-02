Carolina Sandoval expone toda su anatomía con un entallado vestido verde limón 

View this post on Instagram

Cuando un producto que he soñado sacar con mi marca ve la luz le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de materializar mis proyectos…de hecho no pienso en competencia ni me comparo con nadie porque mi competencia soy yo no otra, siempre hacer la mejor versión de mi es lo mío. Acá les dejo otro ángulo de INTIMATE BY CARO y pueden visitar www.carosandoval.com para que vean más y recuerden NO importa lo que hagas, mi Fashion Bra Freedom ofrece el soporte del busto que has estado buscando. Y por cierto todos mis productos son comportamiento de faja. Vive la experiencia INTIMATE by Caro y gánale a los complejos y al miedo. #lareinadelafaja