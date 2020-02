¿Cuánto es la fortuna de Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek?

View this post on Instagram

Con un tierno mensaje y una bonita foto, @salmahayek celebra el #cumpleaños número 9 de su hija #ValentinaPaloma. Los detalles en www.caras.com.mx 🌹🎂🎉🎈🎁🎀 #carasmexico #bday #mom #celebration #party #bdaygirl #instapic