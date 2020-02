Inicia serie en Spotify de rapero Tekashi 6ix9ine cuando se creía el “Rey de Nueva York”

“Infamous: The Tekashi 6ix9ine Story” relata la historia del convicto expandillero de Nine Trey Gangsta Bloods, quien cumple 22 meses de prisión luego de testificar contra exsocios del grupo criminal

Este martes, los usuarios de Spotify podrán conocer la historia de Daniel Hernández antes de pasar a ser el rapero convicto Tekashi 6ix9ine.

Una serie de podcasts sobre el artista estrena hoy por la red social.

El primer episodio, titulado “Infamous: The Tekashi 6ix9ine Story”, contará con la narración de la moderadora de la estación de radio Power 105.1, Angie Martínez.

En las emisiones buscan exponer el auge y la caída de Tekashi 6ix9ine, de origen mexicano boricua.

De acuerdo con el reporte de urbanislandz.com, el primer episodio “We Scums, We Not Slimes” recupera la entrevista al exponente urbano en Breakfast Club, donde éste manifestó que era el “Rey de Nueva York”. En el intercambio, Hernández se burla de sus excompinches de Nine Trey Gangsta Bloods.

El expandillero se declaró culpable en enero de 2019 de nueve cargos relacionados con su participación en el grupo criminal.

Como parte de su colaboración con los fiscales federales del caso en Manhattan testificó contra dos antiguos socios.

Lo anterior evitó que fuera sentenciado a no menos de 40 años tras las rejas.

El juez del caso estableció una condena contra el rapero de 24 meses de prisión.

Sin embargo, recientemente, Paul Engelmayer rechazó la solicitud del abogado del rapero Lance Lazzaro para que le permitieran cumplir su sentencia fuera de la cárcel.