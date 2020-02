Decenas de víctimas de explotación sexual son rescatadas por las autoridades

Agencias de la ley de todo California arrestan a 518 personas a través de la operación 'Reclaim and Rebuild'.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, anunció el martes los resultados de una exitosa operación estatal donde se rescataron a docenas de víctimas de trata de personas y se arrestaron a cientos de sospechosos.

La operación Reclaim and Rebuild (Retomar y reconstruir) se realiza anualmente por todo el estado de California en enero durante el Mes de Concientización Sobre la Trata de Personas. Este año se llevó a cabo del 26 de enero al primero de febrero.

“Las agencias policiales de todo el estado se unieron a nosotros para enviar un mensaje a los proxenetas, explotadores y compradores; es inaceptable comprar otro ser humano, con fines sexuales”, dijo el sheriff Villanueva en conferencia de prensa acompañado de representantes de las entidades participantes.

Villanueva dijo que la operación Reclaim and Rebuild 2020 arrojó resultados significativos con 76 adultos y 11 menores rescatados; además de 27 presuntos traficantes arrestados. Adicionalmente se detuvieron a 266 “John’s” o personas que intentaban pagar por sexo.

“En total, se realizaron 518 arrestos criminales durante la operación de una semana”, aseveró Villanueva.

Las víctimas recibieron la ayuda de trabajadores sociales, activistas defensores y proveedores de servicios para víctimas. Mientras tanto, las agencias de la ley trabajaron activamente para llegar a las víctimas de la trata, rescatarlas de sus captores, ponerlas en el camino hacia la libertad y ayudarlos a reconstruir sus vidas.

Casos exitosos

El alguacil Villanueva dio como ejemplo un caso exitoso en el condado de Santa Clara, donde el equipo de trabajo contra la Trata de Personas realizó una operación de rescate en un hotel en la ciudad de Sunnyvale.

Ahí, los detectives se comunicaron con una trabajadora sexual comercial para reunirse. Cuando un hombre adulto llegó y dejó a la mujer para la cita, ambos fueron detenidos.

“La mujer explicó que le temía al sospechoso y que quería regresar a su hogar en Oregon”, dijo Villanueva. “Los detectives se enteraron de que había otras dos mujeres bajo el control del hombre. Las recuperaron y se enteraron de que las tres habían estado traficando en áreas desde Reno, Nevada, hasta el área de la Bahía de San Francisco de California”.

Los detectives también descubrieron que las tres mujeres eran adictas a la heroína y que el hombre las manipulaba por medio de su adicción. Además, mantuvo una gran cantidad de Narcan a mano en caso de sobredosis. Este es un opioide que trata una sobredosis de narcóticos en caso de emergencia.

El hombre que acababa de salir de la libertad condicional por trata de personas, fue arrestado nuevamente por delitos graves de trata de personas y proxenetismo.

Las tres mujeres adultas fueron conectadas con defensores y dos de las tres aceptaron los servicios.

“Esto muestra solo la naturaleza humana y la dificultad, a veces, de convencer a las personas de abandonar la industria del sexo y encontrar el camino de lucha que estamos brindando”, dijo Villanueva.

Kay Buck, la CEO de Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST), dijo que a través de las más de dos décadas de experiencia han aprendido que no hay una solución simple para terminar con la trata de personas y que si realmente se quiere hacer algo, el condado, la ciudad y el estado deben invertir recursos que agrupen a múltiples agencias como la operación Reclaim and Rebuild.

“Debemos apoyar los derechos de las víctimas y proporcionar un acceso fácil a los servicios para los sobrevivientes de la trata sexual y laboral”, indicó Buck.

Estadísticas del LA Regional Human Trafficking Task Force (LARHTTF) demuestran que desde 16 de noviembre del 2016 al 31 de diciembre del 2019 se han rescatado a 388 víctimas y se han hecho 1,978 arrestos. Entre ellos están 779 detenidos en relación con la trata de personas, 404 con pimps o padrotes y 348 arrestos por crímenes contra menores por medio del internet.

El jefe de detectives de la policía de LA, Kris Pitcher, dio ejemplos de casos que sucedieron en el área de Los Ángeles y fueron procesados por la fiscal Jackie Lacey. Uno de ellos, el de una joven de 16 años que fue agredida sexualmente, golpeada salvajemente y sufrió heridas graves por su traficante, un hombre de 30 años que la obligaba a emplearse como trabajadora sexual.

Tras un largo juicio, el sospechoso fue encontrado culpable de asalto con arma mortal, violación, trata de personas con una menor de edad y recibió una condena de cárcel de por vida, indicó Pitcher.

“Estos son los resultados que se dan tras las operaciones de los equipos contra la trata de personas y las operaciones que realizan las agencias de la ley por todo California”, agregó Pitcher.

El alguacil Villanueva concluyó diciendo que nadie debe de temer informar a las autoridades si enfrentan una situación de trata de personas. No importa la situación legal de la víctima. Villanueva aseguró que estos casos no tienen nada que ver con inmigración ni ICE.