El narco causa terror en Culiacán con retenes en carreteras para tirar a ejecutados

VIDEO: Imágenes muestran a sicarios arrojando y pateando uno de los cuerpos

Grupos criminales se instalaron en Culiacán con retenes de hombres armados para desaparecer a personas y tirar sus cuerpos en basureros clandestinos.

El fin de semana pasado circularon una serie de videos, en donde se puede observar cómo se formaron bloqueos por la tarde en calles de la capital de Sinaloa, cuando aún hay circulación de vehículos con personas a bordo.

En uno de las imágenes se observa cómo en el bulevar Rolando Arjona, detrás de la Plaza Culiacán, al poniente de la ciudad, se colocaron tres vehículos para hacer un reten, mientras que hombres armados someten a distintas personas.

Horas antes el colectivo Sabuesos Guerreras, integrado por personas con familiares desaparecidos, informaba del hallazgo de un cuerpo en un basurero clandestino, al sur de Culiacán. Ahí se encontró un hombre envuelto en bolsas de plástico negro y cinta.

Después de eso circuló otro video, en el que se aprecia cómo dos hombres bajaban de una camioneta pick up el cuerpo de esa persona para dejarlo en el basurero.

En la imagen se aprecia que uno de los hombres pisotea el cadáver que ya está entre la basura y después cierra la caja del vehículo.

Óscar Guinto Marmolejo, Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, dijo que ese tipo de hechos ocurrieron debido a que se realizan en momentos en que hay ausencia de la autoridad.

“Desgraciadamente no había policía en ese momento, si hubiera estado, créeme que no lo hubieran hecho o por lo menos hubieran actuado los elementos de la Policía Preventiva. Lo hacen, desgraciadamente lo hacen en momentos en que no hay presencia de ninguna autoridad, de ninguna autoridad preventiva”, dijo. “Está la Estatal, está la Guardia Nacional, está el Ejército, está la Fiscalía, está la Policía Ministerial, está la Policía Preventiva. o sea, nosotros somos los que estamos en toda la ciudad, pero todas las autoridades están en toda la ciudad”.

El 1 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa presumió en un comunicado una baja en la incidencia de algunos delitos en el mes de enero, en comparación con otros años.

De acuerdo a cifras oficiales y carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, en enero disminuyeron casos como homicidio doloso, robo de vehículos y robo a comercio.

Sobre los asesinatos, se estableció una baja por 20 por ciento, en robo de vehículos, se documentó una incidencia descendente en un 27 por ciento.

La Secretaría de Seguridad atribuyó la baja a una mayor coordinación y presencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.