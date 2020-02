Erika Fernández se sacó la parte de arriba del bikini en Instagram

View this post on Instagram

Hey Homero , hace un mes te fuiste !!! Te extraño ❤️, por aquí todo anda bien , ayer hice unas fotos para la portada de la revista MAXIM y estuve en chinga , le puse tu collar a una de tus hermanitas para sentir que estabas conmigo porque me tomaron fotos con nuestra manada y fue muy triste no poder compartir ese momento contigo , pero sé que desde donde estás estás feliz por todas las cosas chingonas que nos están pasando !!! Te amo y todos los días te pienso !!! Te extraño y yo sigo en lo mío , en lo nuestro !!! Ayudando a más perritos a encontrar una familia !!! Una vez más gracias por darle tanta inspiración a mi vida !! Te amo , perdóname y gracias !!! . . . Te acordas de esta sesión con @hernanboterostudio la pasamos chingon no ????