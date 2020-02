La verdad de por qué Oprah Winfrey eligió a Adamari López para el reto de bajar de peso

Oprah Winfrey es la mujer más poderosa del mundo, la de mayor influencia, la que seguro si se lanzara a candidata a presidente de Estados Unidos, se llevaría todos los votos, ¿pero cuán importante somos los latinos para ella?

Mucho, y así lo mostró en el comienzo de ‘Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus Tour’, que empezó en el mes de enero en Florida donde miles y miles de personas, la mayoría mujeres, escucharon sus consejos y se emocionaron con las confesiones de Lady Gaga.

Allí mismo, como te contamos, sorprendió anunciando que Adamari López, será la primer latina en ser su embajadora del programa ‘WW, Weight Watchers’.

¿Por qué Adamari? La propia Oprah explica que, estando con su equipo de trabajo analizando el tour y la importancia de llegar con su exitoso programa de pérdida de peso y vida sana dijo: “¿Dónde está nuestra representante latina? ¿por qué todavía no la tenemos?”…

Fue así como su equipo comenzó a buscar hasta llegar a quien consideraron el talento y la mujer perfecta, por su necesidad de buscar un camino sano para esta nueva etapa de su vida y por ser tan querida y tan cercana al público.

Aunque no se conocen mayores detalles de cómo fue la negociación del contrato que convirtió a Adamari en una de las voces de Oprah y la primera latina, sí estamos viendo los resultados semana a semana de su cambio tanto físico, como mental.

Junto a una nutricionista y un coach puertorriqueño que el programa de Winfrey de asignó, Adamari está siguiendo al pie de la letra el compromiso que asumió a principios del 2020, por ella, por su hija Alaïa, por su familia y por su público que ha depositado en su cambio el de ellos mismos.

Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus Tour’ vistará 9 ciudades, ya comenzó por Fort Lauderdale y seguirá por New York, California, Texas y Colorado.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que todo lo que aprendí lo quiero compartir, de manera que ayude a las personas a tener una mejor calidad de vida”, así es como lo hará en esta gira en que la acompañarán varios famosos, incluida la propia Adamari.

