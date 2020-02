Mujer que solo comía vegetales ahora come cerebros

View this post on Instagram

Two of my favorites and most nutritious foods on earth in the same plate. Cow's brain and liver scrambled in a good amount of mouthwatering smoked mangalitsa fat from Hungary. Happy Friday everybody!