Con un sexy bikini y en medio de dos hombres, Natti Natasha demostró que no sabe nadar

La reguetonera casi se ahoga si no es porque su manager y otro la hombre la sostienen

El manager de la reguetonera, Rafael Pina, dueño de Pina Records le quiso jugar una broma pesada a la dominicana Natti Natasha junto a otro compañero de trabajo y se metieron debajo de un muelle que queda en el mar, aún sabiendo que la reguetonera no sabe nadar. Ambos amenazaban con soltarla y Natti no paraba de reír por los nervios y suplicar que no lo hicieran.

A pesar de la situación, los seguidores de la cantante no pararon de alabarle el cuerpo a la cantante, incluso hasta se ofrecieron a enseñarla a nadar o salvarla de un “posible ahogamiento”. Mientras tanto, los dos caballeros que la acompañaban se divirtieron a lo grande.

Aquí les dejamos el video para que vean exactamente lo que sucedió.