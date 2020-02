Solicitante de asilo busca a su hijo que está en manos de ICE

A Juan Manolo lo llamaron por teléfono los agentes de migración para que fuera a recoger a su hijo de cuatro años a sus oficinas en Los Ángeles, al llegar, decidió no entrar por temor a que se tratara de una trampa para arrestarlo y deportarlo.

Tres días después de lo ocurrido, el inmigrante de Guatemala, solicitante de asilo, tiene el alma en vilo porque no sabe donde está su hijo y cómo se encuentra.

“Solo sé que lo tienen en un albergue, pero no sé dónde ni cómo está”, dice desesperado por no saber nada de su hijo Tyler.

Esta tragedia comenzó cuando su hermana Vilma acudió a una cita a las oficinas del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles, sin imaginar que iba a ser detenida presuntamente por una orden de deportación previa. El problema es que estaba acompañada por su hija de ocho años, y su sobrino de cuatro. Vilma y su hija fueron llevadas bajo custodia a un centro de ICE en Texas, pero el paradero de su sobrino se desconoce.

La detención de Vilma ocurrió el martes 4 de febrero. Tras ser arrestada ella y su hija, los agentes del ICE le llamaron a Manolo para que fuera a recoger a su hijo Tyler.

“Yo fui de inmediato, pero unos amigos que me encontré antes de entrar al edificio, me advirtieron que era una trampa y que me iban a arrestar como lo hicieron con mi hermana y su hija”, agrega.