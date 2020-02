10 ventajas de viajar en un ferry

Deja de lado el bus o el avión y móntate a un ferry

Viajar en avión es realmente emocionante, pero si hay algo más divertido que sobrevolar el cielo, es viajar a través del mar o del océano. El agua puede ser cool, pero al mismo tiempo genera muchas dudas a su alrededor. Si tú tienes muchas cosas en la mente que no te permiten dar el primer paso y animarte a viajar en ferry, nosotros te damos todas las ventajas de subirte a uno de ellos y vivir la experiencia.

1. En algunos puedes viajar en tu auto, pero claro, sin moverte. Así que no te preocuparás más por dónde dejar tu automóvil en casa.

2. Puedes disfrutar de algunas actividades únicas. Si bien viajar en un ferry sólo te muestra el ancho mar, hay actividades propias dentro del lugar como fiestas y deportes.

3. Son más baratos que los aviones, en especial cuando son distancias relativamente cortas.

4. No hay límite de equipaje, puedes llevar todo lo que necesitas sin pagar un cargo extra. ¿Acaso no es maravilloso?

5. En la mayoría de las líneas de ferrys se puede viajar con tu mascota, así es, casi todos son pet friendly.

6. No más miedo a volar.

7. Los mareos son falsos, no existen, ya que es tan grande que en el mar no se descontrola y, créenos, no te sentirás mal.

8. Los controles de seguridad suelen ser casi nulos por lo que no tendrás que deshacerte de las botellas de shampoo, o desodorante y tampoco te harán una exploración profunda.

9. El embarque es más rápido y efectivo, así que no tendrás problema alguno si es que eres alguien un tanto desesperado.

10. Puede ser económico ya que no es tan concurrido como un avión.

Es momento de dejar el avión y el bus. súbete a un ferry y disfruta del agua.

