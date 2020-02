Llevas toda la vida preparando mal fettuccine Alfredo y no lo sabías

View this post on Instagram

Quando inizia Sanremo, la nostra memoria va subito agli artisti che in tutti questi anni sono passati a trovarci, dimostrando stima e tanto affetto… 🎙 ✨ Ma anche al grande @therealbaudo36, che con il record di 13 conduzioni del Festival, di cantanti ne ha “inventati” proprio tanti! Eccolo qui, mentre decanta il suo amore per le nostre Fettuccine Alfredo 💛🎶 #AlfredoAllaScrofa #romacentro #viadellascrofa #pantheon #piazzanavona #colosseo #colosseum #foriromani #foriimperiali #romacapitale #cittàeterna #stazionetermini #wheninrome #romegram #romagaram #romanity #igersroma #foodiesroma #fettuccini #fettuccinialfredo #alfredopasta #italianpasta #italiancooking #eatinrome #lacucinaitaliana #cucinaromana #PippoBaudo #Sanremo2020 #FestivaldiSanremo