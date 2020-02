¿Quiénes ganarán el Óscar este domingo? Una actriz de Netflix podría hacer historia

Con Laura Dern, podría triunfar por primera vez un rol no hecho para cine, sino para plataformas

Hollywood y en particular el Óscar tienen una gran obsesión temática por las dos guerras mundiales y Vietnam; y mucho menos pasión –o talento- para procesar la contemporaneidad.

2020 promete mejor perspectiva. El año pasado la Academia de nuevo falló al prolongar la deuda con dos de sus actrices más nominadas –Glenn Close y Amy Adams– y al final premió una película intrascendente (Green Book), ignorando otras tan inteligentes y contemporáneas como “Vice”, sobre abusos en la Casa Blanca…

¿Sorprende entonces que la política en este país esté tan en el foso y el debate actual sea tan superficial? En los años 60´s y hasta 90´s eso era impensable.

Este año el calendario de premios se redujo dos semanas: el Óscar se entregará el 9 de febrero y no el último domingo del mes como correspondía. Menos días para hacer campaña implican, en teoría, votaciones más honestas y menos pre fabricadas sobre, por ejemplo, cuotas raciales. Veremos.

De momento se han visto diferencias entre los nominados al Globo de Oro, los premios de los sindicatos, el británico BAFTA y el Óscar. Hasta ahora los actores ganadores han coincidido, aunque no los rubros Director y Película.

Siempre hay arbitrariedades. Una de las notables omisiones este año fue la del veterano John Lithgow, ganador de dos Tonys y 6 Emmys, y también doble nominado el Óscar en los 80’s. Esta vez lucía inobviable por su papel de Roger Ailes (Bombshell), ejecutivo depredador de mujeres en Fox News, al estilo Harvey Weinstein. Más actual imposible. Y aún así fue ignorado en todos los premios, mientras sus compañeras de reparto sí lograron clasificar.

En la otra acera, “Parasite” ya ha hecho historia arrasando en nominaciones, aún siendo extranjera, de bajo presupuesto y difícil de procesar para muchos. Es comedia de las más negras, es drama de los más poéticos, es cínica y humana, y sucede mayormente dentro de una casa, en un ambiente casi claustrofóbico, como si fuese una pieza teatral. Todo lo contrario a derroches predecibles como “The Irishman”.

Aunque como en todo show de TV las sorpresas se agradecen, de momento estos son los favoritos para ganar el Óscar este domingo en los principales rubros:

-Roles secundarios: Brad Pitt (Once upon a time in Hollywood) es líder cantado y merecido; y además aquí es protagonista y el único que no tiene un Óscar como actor. Entre las mujeres, Laura Dern es la favorita: viene de una familia clásica de Hollywood; sus padres también han sido nominados y nunca han ganado. Sería también un premio al clan. Aquí su personaje es pequeño y por primera vez una película no hecha para cine, sino para plataformas (Marriage Story/Netflix), ganaría un Óscar actoral.

-Protagonistas: Joaquin Phoenix (Joker) no tiene competencia; el otro con chance ni fue nominado (Taron Egerton/Elton John). Entre las mujeres, para Renée Zellweger (Judy) tampoco hay sombra. Curioso que en su caso, hace apenas unos años, nadie daba un centavo por su carrera y aquí está ella, rumbo a su segundo Óscar al honrar a una leyenda abusada e incomprendida (Judy Garland). Imposible que sus colegas votantes no se identifiquen.

-Guión original: “Parasite” es una historia literalmente “original” e impecable, una metáfora universal de lucha de clases a través de tres familias compartiendo un techo que es una sociedad en sí misma. Sólo Noah Baumbach (Marriage Story) podría sorprender.

Adaptación: “Jojo Rabbit” fue premiada por el sindicato (WGA) y combina con sarcasmo temas que siempre calan: nazismo, holocausto, inocencia, resistencia, amistad y familia, con sabio balance entre comedia y horror.

-Director: de nuevo parece que ganará un extranjero. El surcoreano Bong Joon Ho hizo de “Parasite” un clásico, pero el británico Sam Mendes ha venido subiendo, ganó el premio del sindicato (DGA) y, siendo una película histórica (1917), parte en ventaja.

-Producción extranjera: “Parasite”. ¿Acaso hay otra opción? Tiene 6 nominaciones al Óscar y no ha parado de ganar premios desde la Palma de Oro en Cannes, en mayo pasado.

-Película: es casi imposible ganar en esta categoría si no se es finalista también en “Mejor Edición”. Si se aplica esa regla, las favoritas son “Jojo Rabbit”, “Joker” y “Parasite”. Pero “1917” y “Once upon a time in Hollywood” han ganado trofeos clave, lo que las coloca en primera fila, aunque sus editores no están nominados. Podría ser una gran final, tipo atletismo olímpico, justo a tiempo para Tokio 2020.

Φ