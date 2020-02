Un policía de Florida se daba masajes desnudo y se dejaba tocar el pene para luego arrestar a las mujeres

Ahora las mujeres se enfrentan a cargos de prostitución

Un oficial de policía encubierto del Departamento de Policía de Pembroke Pines utilizó fondos públicos para recibir masajes sexuales desnudo en tres salones del sur de la Florida, según varios informes.

Los registros muestran que los masajes fueron parte de una operación que resultó en el arresto de cuatro mujeres, de 48 a 58 años, de Shanghai, China. Las mujeres, que no tenían una licencia del Departamento de Salud de Florida para practicar la terapia de masaje, ahora se enfrentan a varios cargos de prostitución.

Según la sargento Viola Judon, una portavoz del departamento, la investigación estaba en curso el jueves. Los oficiales arrestaron a las cuatro mujeres el martes. En los cuatro informes se revela que el oficial se gastó casi $450 en masajes.

Hongyan “Wendy” Li, de 50 años, y Rongling “Mimi” Huang, de 52 años, estaban en el Charm Spa Massage, situado en el 9137 Taft St. El oficial compró un masaje de 30 minutos por $50 y luego colocó $58 más en la mesita de noche frente a Li.

El oficial informó que Li, que tiene licencia de manejar de Nueva York, le tocó las nalgas, deslizó los dedos por el exterior de su ano, agarró su pene y dijo que le costaría $120 tener sexo, $100 sexo oral y $200 si tenía sexo con Li y Huang.

“Ella me mostró su pecho y me preguntó por qué no la quería, escribió el oficial en su informe, y agregó que después del masaje “se puso un dispositivo de grabación visual” para hablar con Li.

El detective encubierto ya había conocido a Huang. Informó que el 17 de diciembre recibió un masaje de 30 minutos por $50 y dijo que le dio una propina de $40.

El oficial señaló que Huang le agarró su pene y le ofreció sexo oral por $20 adicionales. Le dio una propina adicional de $20 por “los minutos adicionales”.

Según los informes, Li mencionó que su dirección permanente era la misma del establecimiento Charm Spa y Huang dijo que su dirección era cerca del Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood (Florida).

Jianxia “Yuyo” Xin, de 59 años, trabajaba en el 5 Roses Asian Massage & Spa (7791 Pines Blvd), cuando el agente encubierto se reunió con ella el 27 de noviembre, según el informe del arresto. El oficial informó haber pagado $40 por un masaje de 30 minutos y colocar $40 más en una mesa de la esquina una vez que estuvo con Xin.

“Ella agarró mi mano y la colocó en sus nalgas, mientras simultáneamente manipulaba mis genitales”, escribió el oficial.

El investigador señaló que Xin tambié le dio un masaje el 15 de enero, cuando pagó $40 por un masaje y dejó una propina de $40 en un taburete. Después del masaje, Xin dijo que un “masaje a cuatro manos” costaría $80 por 30 minutos.

Según el informe del arresto, Xin enumeró su dirección permanente como el 5 Roses Asian Massage & Spa.

Wiexia “Emi” Shi, de 48 años, trabajaba en el Body Salon (10462 Taft St.). El oficial encubierto informó que conoció a Shi el 22 de enero, luego de pagar $50 por un masaje de 30 minutos. Informó que dejó una propina de $40 en su mesa de trabajo y Shi tocó sus genitales y dijo que un “trabajo manual” costaba $50.

El informe de arresto, Shi enumeró su dirección permanente como el Body Salon.

El año pasado, John Richmond, el principal funcionario contra el tráfico sexual del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicó a The New York Times que la mayoría de los traficantes de personas que están explotando a las mujeres chinas en miles de spas en todo el país están utilizando formas de coerción no violentas .

El sheriff del condado de Martin, William Snyder, dijo el año pasado durante una conferencia de prensa sobre una operación de trata de personas con salones de masajes y mujeres de China que “los tentáculos” del anillo fueron de Florida a Nueva York a China. Las mujeres fueron tratadas como víctima y no como trabajadoras sexuales remuneradas.

Li, Huang, Xin y Shi enfrentan cargos de práctica sin licencia y solicitan prostitución.