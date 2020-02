5 papeles que demuestran que Joaquin Phoenix se merece todos los Oscar

View this post on Instagram

A young Joaquin Phoenix, on the set of "Quills" movie 🎬 _ . . . #joker #joaquinphoenix #thejoker #arthurfleck #jokermovie #jokeredit #dc #dcmovies #jokermovie2019 #joker2019 #joaquinphoenixjoker #jokeredit #moviescene #filming #ontheset #thejokermovie #quillsmovie #bts #makingof #joaquinphoenixedit #bestactor #katewinslet _ . . . CREDITS: Unknown All rights reserved to the owner. _