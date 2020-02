Adamari López metió en problemas a sus compañeros en Un Nuevo Día

La puertorriqueña se puso divertida y atrevida a costa de las intimidades de sus amigos famosos

Esposados es la nueva aventura que protagonizada por Adamari López para Un Nuevo Día.

La puertorriqueña lleva una nueva sección en el matinal de Telemundo con la que busca conocer los mejores y peores secretos de sus compañeros, famosos, en el programa de televisión.

Esta sección es especial para el mes del amor y ya empezó a generar mucho de qué hablar. Porque además de que somete a sus compañeros a un divertido confesionario, también los mete en problemas con dinámicas que están haciendo reír al público.

Pero sus amigos en Un Nuevo Día no están dando la batalla solos porque junto a ellos están sus respectivas parejas revelando intimidades que nadie se espera. Rashel por ejemplo ya dijo que no le gusta que su esposo tire la ropa para después no recogerla y dejarla en el piso. Y Carolina Sandoval está decidida a ganar aunque su esposo Nick la meta en problemas al dejarla en evidencia.

Aquí les compartimos algunos de los mejores momentos de Esposados.