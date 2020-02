Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

El grupo de bachata más famoso, Aventura, se reencuentra con el público angelino este fin de semana

Jueves 6

Aventura en Los Angeles

El grupo Aventura y su popular líder y cantante, Romeo Santos, traen a la ciudad su Inmortal Tour. Actuarán por cuatro noches consecutivas en el Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde interpretarán temas como “Enséñame a olvidar”, “Inmortal” y “Ella y yo”. Todas las noches 8 pm. Boletos $49.50 a $149.50. Informes msg.com/the-forum.

Musical con Sting The Last Ship es un musical en el que actúa el multipremiado cantante inglés Sting y se presenta en el teatro Ahmanson (135 N. Grand Ave., Los Angeles). El intérprete, exvocalista de la popular banda The Police, interpreta a Jackie White, un capataz de astillero. La obra está inspirada en al álbum “The Soul Cages” de Sting de 1991, y cuenta la historia de Gideon, el hijo pródigo que regresa a la casa luego de 17 años de andar por los mares, para encontrarse con que el astillero local que se construyó en su ciudad está cerrando para siempre; además se entera de que Meg, el amor que dejó atrás, siguió con su vida hacia otro rumbo. Termina el 16 de febrero. Consultar página oficial para los horarios. Boletos $17.50 a $160. Informes (213) 972-4400 y centertheatregroup.org.

Viernes 7

Angela Aguilar en concierto

Ángela Aguilar, la hija menor del cantante Pepe Aguilar, hará su debut como solista en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles,), a donde llevará su gira Como la flor, un homenaje a la fallecida cantante mexicoamericana Selena. La intérprete de 16 años cantará los temas de “Primero soy mexicana”, su álbum debut, un disco de corte ranchero. 8 pm. Boletos $39 a $339. Informes (213) 763-6020 y microsofttheater.com.

Película sobre tortugas

“Turtle Odyssey” es la nueva película en tercera dimensión que se exhibe a partir de este fin de semana en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles). En ella las cámaras siguen a una tortuga australiana bautizada con el nombre de Bunji, desde que sale del cascarón hasta que se convierte en adulta y nada miles de millas, en las que encuentra criaturas increíbles, entre ellas ballenas y arrecifes de coral. Finalmente, con una precisión misteriosa, regresa a la playa donde nació para poner sus huevos, que serán el fundamento de la próxima generación. La narración está a cargo del actor Russell Crowe y el filme se proyecta en la pantalla Imax, con laser, de siete pisos de alta. Hay funciones en varios horarios del día. Boletos $6.95 a $8.95. Informes (323) 724-3623 y californiasciencecenter.org.

Sábado 8

Fiesta brasileña

The Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica) realizará Viver Brasil, Celebrating Samba, un programa familiar en el que los asistentes podrán disfrutar de un recorrido cultural por Salvador, Bahía. Entre lo que se verá están las danzas orixa reales y una demostración de capoeira; también podrán bailar samba y participar en una fiesta tipo carnaval bahiano. Habrá música afrobrasileña en vivo. 11 am. Boletos $5. Estacionamiento gratis. Informes (310) 434-3200 y thebroadstage.org.

Película familiar

El Lucas Museum y el Los Angeles County Museum of Art presentan “The Wiz!”, un filme clásico de 1978 que será proyectado a propósito del Black History Month en el Cinemark Baldwin Hills (4020 Marlton Ave., Los Angeles). Además de la cinta los asistentes podrán participar en los talleres de arte. En esta película participan solo actores de raza negra, y es una reinterpretación de la novela infantil clásica de 1900, “The Wonderful Wizard of Oz”. Actúan Diana Ross, Richard Pryor, Ted Ross y Michael Jackson. 10:30 am. Boletos $9.25; gratis menores de 11 años. Informes lacma.org/event/film-screening-wiz.

Superhéroes en el L.A. Zoo

Los superhéroes de la franquicia DC están listos para visitar el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) este fin de semana. Los asistentes podrán disfrutar por un día a estos personajes, ver novelas gráficas y al mismo tiempo encontrarse con animales reales. Todo esto en el evento DC Presents: Reading with Zoo-per Heroes at the L.A. Zoo. Además habrá actividades interactivas, música, canto, la presencia de autores que estarán mostrando cómo hacer los personajes y firmando libros. También se podrán tomar fotos con un personaje vestido como Batman. De 10:30 am a 4:30 pm. Gratis con el pago de entrada al zoológico; boletos $17 a $22. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Nueva exhibición

La exhibición Masters of the American West, que se inaugura en el museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles), trae a este local de arte 64 artistas contemporáneos de Western. Sus trabajos, todos con temas y estilos diversos, representan el extraordinario rango que inspira la historia, el mito y la experiencia del oeste. Termina el 2 de marzo. Martes a viernes 10 am a 4 pm, y sábado y domingo 10 am a 5 pm; cerrado los lunes. Entrada $6 a $14; menores de 3 años gratis. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Domingo 9

Prince Royce en The Grove

El cantante de bachata, Prince Royce, estará en la librería Barnes and Noble de The Grove (189 The Grove Dr., suite k 30, Los Angeles) para reunirse con sus fans y presentar su nuevo disco, “Alter Ego”. Es necesario tener boleto para asistir a esta presentación; quienes consigan entrar recibirán una copia al CD y podrán tomarse una foto con el artista. Es necesario comprar el álbum por adelantado via eventbrite; no firmará los discos. 2 pm. Boletos $16.41 Informes eventbrite.com/e/meet-prince-royce-at-barnes-noble-the-grove-tickets.