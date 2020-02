Mexicano logra recuperar su residencia para permanecer en EEUU

El amor por una hija lo hace cometer un error que casi le cuesta su 'green card', y perder a su familia

A Florino Rodríguez Estrada le volvió el alma al cuerpo cuando un juez de migración aprobó que mantuviera su residencia en los Estados Unidos al perdonarlo por el delito de tráfico humano cuando intentó cruzar a una de sus hijas usando la tarjeta de residente de otra hija.

“Me volví a sentir libre. Y es que yo seré mexicano, pero amo a este país. Mi vida se la he entregado y daría mi vida por él”, afirma emocionado.

Florino llevaba casi 40 años en el país cuando en 2015 cometió el error de querer meter a los EE UU a una hija que vive en México con la tarjeta de residente de su hija menor.

Había emigrado de su natal Guanajuato, México a los 16 años. Siempre se ha dedicado a la construcción de donde ha salido para mantener a sus seis hijas mujeres y un hombre. En la actualidad tiene 54 años.

En 1990 obtuvo su residencia para él, su esposa y cuatro de sus hijos, pero a dos de ellos, no pudo conseguirles la tarjeta de residente y traerlos al país.

“Mi hija estaba muy desesperada en México. Me rogaba que la trajera a los Estados Unidos. Ya no aguantaba estar separada de la familia. A mi se me hizo fácil usar la “mica” de mi hija residente para pasarla. No pensé en el peligro y las consecuencias”, recuerda.

Florino viajó a Tijuana con toda su familia, y a su regreso subió a su camioneta también a la hija que no es residente de los EE UU.

“En la revisión en la frontera sur, los agentes de migración se dieron cuenta que no eran la misma persona. Una hermana era güerita, y la otra morenita”, dice.

Al ser descubierto, toda la familia fue detenida incluyendo al mismo Florentino.

“Fue un verdadero bochorno, como si se hubiera detenido el tiempo. Me metieron a un cuarto frío, y yo quería volverme loco, pensando dónde ganarían (estarán) mis hijos y mi esposa”, dice.

Después de 24 horas lo sacaron del encierro. En las oficinas se encontró llorando a su hija a la que había intentado cruzar. “Pedí permiso para abrazarla”, recuerda.

Los oficiales le informaron a Florino que su esposa y el resto de sus hijos ya habían sido liberados. La hija a la que quiso pasar sin documentos a EE UU, la regresaron a México.

“A mi me quitaron mi tarjeta de residente. Mi camioneta la mandaron a un corralón en la ciudad de Vista en el condado de San Diego. Me dijeron que estaba libre, pero que tendría que ir a corte para que un juez decidiera si me quitaban o no mi residencia”, dice.

El oficial me advirtió que tendría que buscar un buen abogado para que me defendiera en la corte si quería conservarla. Si bien ya no contaba con su tarjeta de residente (green card), eso no significaba una deportación automática sino que todo se definiría en una audiencia ante un juez.

En libertad, pero confundido hasta con miedo de salirse por la puerta equivocada y en lugar de entrar a EE UU irse a Tijuana y ya no poder reingresar por la falta de su residencia, pidió permiso a los oficiales para tomar aire y ubicarse.

Ya en la calle, se fue a recoger su camioneta, y a buscar un abogado.

“En esos momentos uno quiere que lo animen, quiere creer en algo. Yo le pedí mucho a Dios que me mandara a un buen abogado”, dice.

“La verdad me sentía descontrolado. Tenía fe en recuperar mi residencia, pero a la vez me preocupaba que me deportaran. ¿Qué va a hacer de mi esposa y de mis hijos”, decía”.

Florino recuperó su residencia en enero de 2019, pero esos dos o tres años sin saber si volvería a ser residente, fueron tremendos. “Me sentía desprotegido. Quería ir a otra ciudad, pero me entraba la duda. Qué tal si me paran y me dicen a donde voy”, dice.

El día que el juez le aprobó la residencia, confiesa que se sintió como Superman. “Es un sentimiento inexplicable de felicidad. Sentí muy bonito como si me hubiera quitado una carga. Ahora me siento seguro a dónde voy, y contento hasta de respirar el aire”, asegura.

¿Cómo le hizo para convencer al juez de que no le quitaran la residencia?

“¿Ese es el ejemplo que quieres dar a tus hijos y nietos? me preguntó el juez. Yo reconocí que había cometido un error al intentar querer traer a mi hija a este país sin ser residente, pero no lo hice por dañar las leyes de este país sino movido por el amor de padre que no quiere ver sufrir a sus hijos”, dice.

Cuenta que además ante el juez le dijo, “pido perdón a la nación y a ustedes”.

El juez lo reprendió y le advirtió que tenía que respetar las leyes en este país y vivir en orden. “Así lo haré”, le prometí.

Cuando el juez aprobó que conservara su residencia y lo absolvió de tráfico humano, le recomendó también que se hiciera ciudadano cuanto antes para que pudiera arreglar la residencia para su hija que está en México.

“Hace mucho que podía haber solicitado la ciudadanía, pero la verdad que por pura desidia, no lo había hecho. Espero solicitarla este mismo año”, dice.

A Florino lo ayudaron a recuperar su residencia las abogadas de migración Michelle Montes y Aisha Yadira Ching- Dueñas de la firma legal de Eric Price.

Un caso difícil con un final feliz

La abogada Ching-Dueñas dice a La Opinión que el caso de Florino resultó muy difícil porque fue acusado de ser “pollero” (traficante de humanos) al intentar cruzar a su hija a los EE UU.

Además de todo, tuvo un juez muy estricto.

“Un juez es el único que puede quitar una residencia”, aclara.

Sin embargo, precisa que algo que le ayudó mucho a Florino fue que tenía un récord limpio. “Desde 1990 no había cometido ningún delito un error, salvo su intento por traer a su hija”, menciona.

Aclara que dentro de la ley, se contempla un perdón para quienes han cometido el delito de tráfico humano relacionado con un familiar inmediato.

“Le hicimos hincapié al juez que el único error y delito de Florino fue causado por su amor de padre al querer ayudar a su hija. El juez es duro, pero también fue justo porque se basó en la ley para dejar que mantuviera su residencia”, expone.

La defensora recomienda a los inmigrantes pensar tres veces antes de cometer un error como el de Florentino. “Casi le cuesta la residencia y perder a su familia”, dice.

Usualmente la residencia de EE UU se puede perder cuando el residente comete un delito grave como asesinato, tráfico de drogas, secuestro y terrorismo, pero también al no declarar impuestos, mentir sobre deportaciones previas en las solicitudes de ciudadanía y pasar un tiempo prolongado fuera del país.

También se recomienda no usar marihuana ni trabajar en negocios relacionados con este producto debido a que para las autoridades federales sigue siendo un delito, aún cuando en California es legal para fines medicinales y recreativos.